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Procurando emprego?

Leroy Merlin está com vagas de emprego e estágio para 20 áreas

A loja francesa que vai inaugurar sua unidade em Vitória no dia 12 de dezembro está recrutando os candidatos pelo site
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:37

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:37

*Viviane Maciel

Canteiro de obras da Leroy Merlin em Vitória, a loja será inaugurada em dezembro Crédito: Fernando Madeira
A loja multinacional francesa Leroy Merlin vai inaugurar a sua unidade de Vitória no dia 12 de dezembro, mas antes de abrir as portas, a empresa ainda vai preencher o quadro com mais profissionais. A companhia está com oportunidades de emprego e estágio. De acordo com o site da companhia, são 20 cargos disponíveis. As vagas são para atendente, operadores de loja e vendedores.

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Os candidatos às vagas de emprego devem ter ensino médio completo, e alguns cargos requerem formação técnica. A empresa também está selecionando estudantes universitários das áreas de áreas de Administração, Publicidade, Design e Relações Humanas para a realização de estágio. Os interessados devem ter perfil polivalente, proativo, comunicativo e flexível e podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin.
A inauguração da loja acontece somente em dezembro, mas quem passa por Goiabeiras se depara com as obras em estágio avançado. Os contratados pela rede vão contar com os benefícios oferecidos, como plano de saúde, vale refeição, além de descontos de 10 a 20% em produtos da loja.

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS

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Estágios
Estagiário - Administração e Perdas
Estagiário - Desenho de Projetos
Estagiário - Publicidade/ Comunicação
Estagiário - Recursos Humanos
Empregos
Atendente de loja (full time)
Operador de logística (full time)
Operador(a) de loja (caixa)
Operador(a) de loja (fechaduras e parafusos)
Operador(a) de loja (materiais elétricos)
Operador(a) de loja (pisos e revestimentos)
Operador(a) de loja (sanitários e encanamentos)
Operador(a) de loja (setor decoração)
Operador(a) de loja (setor iluminação)
Operador(a) de loja (setor jardim)
Operador(a) de loja (setor materiais básicos)
Operador(a) de loja (setor de madeiras)
Operador(a) de loja (tintas)
Vendedor (temporário)
Vendedor de projeto (fechaduras e parafusos)
Vendedor de projeto (ventiladores)
*Estagiária sob a supervisão de Mikaella Campos

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