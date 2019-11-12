Leroy Merlin está com vagas de emprego e estágio para 20 áreas

Os candidatos às vagas de emprego devem ter ensino médio completo, e alguns cargos requerem formação técnica. A empresa também está selecionando estudantes universitários das áreas de áreas de Administração, Publicidade, Design e Relações Humanas para a realização de estágio. Os interessados devem ter perfil polivalente, proativo, comunicativo e flexível e podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin.