*Viviane Maciel

Perspectivava do Porto Central em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Divulgação

A implementação do complexo portuário em Presidente Kennedy , no Sul do Estado, prevê abrir aproximadamente 4 mil vagas de empregos para a realização das obras. O acordo será assinado nesta terça-feira (12) pela empresa holandesa Van Oord e pelos empreendedores do Porto Central. As contratações devem começar a partir de junho de 2020.

Your browser does not support the audio element. Obras do Porto Central vão abrir 4 mil vagas de empregos no ES

O CEO do Porto Central, José Maria Novaes, explica que grande parte das vagas será destinada para a população da região. Os acordos feitos com o Ibama e a população estabelecem priorizar a contratação de mão de obra local. O que abrange os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, e por se tratar de um obra pesada, deve contemplar também a Grande Vitória, reitera José Maria.

As vagas são para trabalhadores especializados em construção civil pesada, como operadores de máquinas, motoristas, montadores, armadores, caldeireiros, soldadores, técnicos de gestão e planejamento, além de pessoal para a área administrativa. As obras devem durar de dois a três anos, movimentando o mercado de trabalho da Região Sul do Estado.

As contratações começam logo após o fim da primeira fase do projeto, que vai pôr em prática as adequações ambientais acordadas com o Ibama. Essa fase inicial conta com um investimento de R$ 35 milhões. José Maria Novaes afirma que para esse gerenciamento serão contratadas empresas especializadas na área, por isso não há expectativa de recrutamento neste estágio da obra.

O Porto Central será instalado em uma área de aproximadamente 2 mil hectares, o equivalente a 3 mil campos de futebol, estando apto a receber os maiores navios do mundo. A estrutura vai permitir que novos investimentos possam chegar até a região.

Inicialmente, condicionava-se a instalação do Porto Central a uma ferrovia no local. No entanto, com a procura de empresas do setor de óleo e gás pela estrutura, o projeto terá início mesmo antes da instalação de uma malha férrea.