De Pizzaiolo a web design: Sines abrem 687 vagas de emprego no ES

Carteira de Trabalho Crédito: Gabriel Jabur/Agência Senado

A semana começa com 687 vagas de empregos para quem quer trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo . São oportunidades abertas para cargos de todos os níveis de escolaridade, como estoquista, manicure, pizzaiolo, web desing e cozinheiro.

Os interessados devem procurar uma unidade do Sine mais próxima de sua casa, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

O profissional que atender aos requisitos das empresas é encaminhado para entrevista de emprego. De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

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Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 123 vagas, enquanto que no Sine de Vila Velha a oferta é de 134. Já o Sine da Serra começa a semana com 159 oportunidades.

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Há ainda 248 vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica e 23 na de Vitória

CONFIRA AS VAGAS

SINE VILA VELHA

Vagas: Analista de desenvolvimento de sistemas (1), analista de recursos humanos (1), arrematadeira (2), atendente de informações - telemarketing (10), atendente de lanchonete (25), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar administrativo pcd (1), auxiliar de estoque - estágio (04), auxiliar de expedição (10), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de limpeza (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), churrasqueiro (1), coordenador de mídia (1), costureira em geral (1), costureira em geral (2), cozinheiro geral (2), desenhista de páginas da internet - web designer (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estampador de tecido (3), estofador de móveis (1), estoquista pcd (1), estoquista (15), gerente administrativo e financeiro (1), manicure (3), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de refrigeração (3), mecânico de refrigeração (1), motorista carreteiro (10), operador de retroescavadeira (2), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (1), publicitário (1), representante comercial autônomo (3), serralheiro (1), vendedor porta a porta (10).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Confeiteiro (1), cuidador infantil pcd (1) e técnico em refrigeração (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), auxiliar de expedição (10), auxiliar de expedição pcd (1), auxiliar na mecânica de máquinas (2), cozinheira (1), embalador pcd (2), entregador de bebidas (18), mecânico de máquinas pesadas (2), mecânico de refrigeração (2), motorista de caminhão (12), operador de caixa pcd (3), operador de empilhadeira (7), passador de roupas (2), pizzaiolo (1), supervisor administrativo (2), técnico de refrigeração (3), vendedor em comércio de mercadorias (1) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção pcd (1), consultor de vendas (1), cortador de mármore (1), cozinheiro (1), garçom (1), operador de empilhadeira (1), pizzaiolo (1), motorista entregador (1), soldador (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1) e vendedor externo (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), ajudante de pedreiro (1), auxiliar administrativo PCD (1), carregador e descarregador de caminhões PCD (1), cobrador externo (1), cortador de mármore (2), eletricista (1) e programador de sistemas (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (20), ajudante de manutenção (1), armador (2), arrematadeira (2), atendente (1), atendimento publicitário (1), auxiliar de arquivo (5), auxiliar de carga e descarga (10), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de expedição (5), auxiliar de expedição  primeiro emprego (1), auxiliar de licitação (1), auxiliar de manutenção (2), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (2), auxiliar de vendas (1), auxiliar encarregado padaria (1), camareira (2), confeiteiro (2), conferente (3), costureira (2), costureira pilotista (2), cozinheira de residência (1), eletricista diesel (3), empregada doméstica (1), encarregado de obra (1), estagiário de mecânico de refrigeração (2), estágio administrativo (1), estágio de logística (1), estofador (1), farmacêutico (1), financeiro (1), fiscal de loja (1), instalador de CSTV e alarme (1), lavador de veículos (7), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (4), montador de carretas (1), motorista (17), motorista B (1), motorista de caminhão (1), motorista de carreta (10), motorista de entrega (15), operacional laminação e aciaria (1), operador de caixa (2), operador de caixa (3), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira (5), operador de equipamento (1), operador de retroescavadeira (1), operador de sac (1), padeiro (2), passadeira (1), pizzaiolo (3), polidor de veículos (4), promotor de vendas (1), soldador de lona (1), técnico de segurança do trabalho (2), técnico em refrigeração (1), vendedor (2), vendedor (1) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante geral (1), assistente adm pos venda concessionária (1), assistente de estoque (1), atendente (5), assistente de rh (1), assistente financeiro (12), auxiliar de relacionamento (1), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de transporte (1), cobrador (11), embalador (1), emissor (1), farmacêutico (1), movimentador de mercadorias (1), operador de call center (2), operador de telemarketing ativo (10), porteiro (1), repositor (2), técnico de enfermagem (1), vendedor de veículos (1), auxiliar de operações portuárias (2) e recepcionista (4).

SINE DA SERRA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (18), ajudante de lanchonete/chapeiro (1), analista de sistemas de automação (1), aplicador de resina em chapa de granito (1), assistente de contadoria fiscal (1), auxiliar de linha de produção (1), assistente de logística (1), atendente de farmácia - balconista (2), atendente setor de frios e laticínios (5), auxiliar administrativo (4), auxiliar administrativo/marketing (2), auxiliar administrativo/publicidade e propaganda (2), auxiliar contábil (1), auxiliar de contabilidade (1), auxiliar de logística (1), auxiliar de padeiro (7), auxiliar de orientação educacional (20), auxiliar operacional de logística (14), auxiliar técnico em educação (2), auxiliar técnico de logística (2), auxiliar técnico de mecânica (1), churrasqueiro (1), churrasqueiro (1), controlador de pragas (2), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), encarregado de padaria (1), estofador de móveis (2), farmacêutico (2), garçom (1), mecânico de motor a diesel - ter cnh d (1), mecânico de motor a diesel (5), mecânico eletricista de veículos automotores (1), motorista de caminhão (1), operador de guilhotina (1), operador de câmaras frias (1), operador de laminador de tubos (1), operador de máquinas de dobrar chapas (1), operador de máquinas de virar chapas (1), operador de retro-escavadeira (2), padeiro (1), pintor de obras (6), polidor de granito (1), supervisor comercial (1), técnico de edificações (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de montagem (1), técnico em administração (1), técnico de refrigeração (1), telhador (1), vendedor de consórcio (11), vendedor em comércio atacadista (1) e vendedor no comércio de mercadorias (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (5), auxiliar de linha de produção (6), eletricista de manutenção industrial (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Auxiliar de limpeza PCD (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de refrigeração (3), pintor de automóveis (1), supervisor administrativo PCD (1), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1), auxiliar de cozinha (6), chapeiro (3), motorista carreteiro (2), sondador de poços (1) e técnico de manutenção em refrigeração (3).