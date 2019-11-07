Marca de roupa abre 78 vagas de emprego temporário

A marca de roupas masculina, Konyk está com 78 vagas temporárias para vendedores e operadores de caixa. Os selecionados vão atuar em uma das 24 lojas espalhadas pelo Espírito Santo e franquias em Minas Gerais e na Bahia.
As oportunidades são temporárias, com chances de ser efetivado. O empresário, José Carlos Bergamin Filho, afirma que tudo depende dos resultados e também do desempenho dos contratados.
Consideramos sempre os valores pessoais mais importantes do que a experiência profissional. Por isso, buscamos oferecer um espaço acolhedor e que proporcione muito aprendizado para quem está chegando no mercado de trabalho, destaca.
As vagas disponibilizadas pela marca são para atuar na região da Grande Vitória, Guarapari, Colatina, Cachoeiro e Linhares.
Os interessados podem entregar o currículo em uma das lojas ou fazer o cadastro no site www.konyk.com.br.