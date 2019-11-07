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Comércio

Marca de roupa abre 78 vagas de emprego temporário

Oportunidades de trabalho no comércio para o fim de ano; chances são para cargos de vendedores e operadores de caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 17:16

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 17:16

A marca de roupas masculina, Konyk está com 78 vagas temporárias para vendedores e operadores de caixa. Os selecionados vão atuar em uma das 24 lojas espalhadas pelo Espírito Santo  e franquias em Minas Gerais e na Bahia. 

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As oportunidades são temporárias, com chances de ser efetivado. O empresário, José Carlos Bergamin Filho, afirma que tudo depende dos resultados e também do desempenho dos contratados.
Consideramos sempre os valores pessoais mais importantes do que a experiência profissional. Por isso, buscamos oferecer um espaço acolhedor e que proporcione muito aprendizado para quem está chegando no mercado de trabalho, destaca.

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As vagas disponibilizadas pela marca são para atuar na região da Grande Vitória, Guarapari, Colatina, Cachoeiro e Linhares.
Os interessados podem entregar o currículo em uma das lojas ou fazer o cadastro no site www.konyk.com.br.
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