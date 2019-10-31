Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego e estágio
Inauguração em dezembro

Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Interessados precisam ter nível médio ou técnico; cadastro deve ser feito no site da empresa

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 14:04
Leroy Merlin Crédito: Divulgação
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que vai ser inaugurada em dezembro em Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio ou técnico. Há ainda chances para estagiários.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são 25 cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de assistente de contabilidade, operador de loja, vendedor de projetos, assistente de logística, vendedor e vendedor de projetos.

CONFIRA OS CARGOS

Assistente de contabilidade loja
Assistente de logística
Estagiário - administração e perdas
Estagiário - desenho de projetos
Estagiário - recursos humanos
Operador de logística - full time
Operador(a) de loja
Operador(a) de loja - fechaduras e parafusos
Operador(a) de loja - materiais elétricos
Operador(a) de loja - organização e cozinhas
Operador(a) de loja - pisos e revestimentos
Operador(a) de loja - sanitários e encanamentos
Operador(a) de loja - setor decoração
Operador(a) de loja - setor ferramentas
Operador(a) de loja - setor iluminação
Operador(a) de loja - setor jardim
Operador(a) de loja - setor materiais básicos
Operador(a) de loja - setor de madeiras
Operador(a) de loja - tintas
Vendedor - materiais básicos de construção
Vendedor de projetos - cortinas, persianas e tapetes
Vendedor de projetos - fechaduras e parafusos
Vendedor(a) de projetos elétrica
Vendedor(a) de projetos ferramentas
Vendedor(a) de projetos madeiras
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados