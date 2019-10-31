Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que vai ser inaugurada em dezembro em Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio ou técnico. Há ainda chances para estagiários.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são 25 cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de assistente de contabilidade, operador de loja, vendedor de projetos, assistente de logística, vendedor e vendedor de projetos.
CONFIRA OS CARGOS
Assistente de contabilidade loja
Assistente de logística
Estagiário - administração e perdas
Estagiário - desenho de projetos
Estagiário - recursos humanos
Operador de logística - full time
Operador(a) de loja
Operador(a) de loja - fechaduras e parafusos
Operador(a) de loja - materiais elétricos
Operador(a) de loja - organização e cozinhas
Operador(a) de loja - pisos e revestimentos
Operador(a) de loja - sanitários e encanamentos
Operador(a) de loja - setor decoração
Operador(a) de loja - setor ferramentas
Operador(a) de loja - setor iluminação
Operador(a) de loja - setor jardim
Operador(a) de loja - setor materiais básicos
Operador(a) de loja - setor de madeiras
Operador(a) de loja - tintas
Vendedor - materiais básicos de construção
Vendedor de projetos - cortinas, persianas e tapetes
Vendedor de projetos - fechaduras e parafusos
Vendedor(a) de projetos elétrica
Vendedor(a) de projetos ferramentas
Vendedor(a) de projetos madeiras