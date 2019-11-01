Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Picpay anuncia 80 novas vagas de emprego

Maior parte das oportunidades são destinadas para área de tecnologia; previsão é contratar 800 novos profissionais até meados de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 13:55

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 13:55

Brasileiros estão acessando mais as redes sociais pelo celular Crédito: Divulgação
O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de novembro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

A previsão é preencher 80 vagas em Vitória. São oportunidades para desenvolvedores mobile (Androide e iOS), analistas de relacionamento e analistas de prevenção a fraudes.

Veja Também

Empresa que vai assumir aeroporto anuncia novas vagas de emprego

Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Confira as oportunidades de emprego disponíveis no ES

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site www.picpay.com/jobs ou do LinkedIn do PicPay.
Para se candidatar às vagas, não é preciso ter formação específica, porém o candidato deve ter experiência com a atividade a ser desempenhada, passar no teste da empresa e estar alinhado com os valores do PicPay.
O aplicativo deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A maior oferta será para área de tecnologia da informação.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados