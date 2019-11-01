Picpay anuncia 80 novas vagas de emprego

Brasileiros estão acessando mais as redes sociais pelo celular Crédito: Divulgação

O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de novembro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.

A previsão é preencher 80 vagas em Vitória. São oportunidades para desenvolvedores mobile (Androide e iOS), analistas de relacionamento e analistas de prevenção a fraudes.

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site www.picpay.com/jobs ou do LinkedIn do PicPay.

Para se candidatar às vagas, não é preciso ter formação específica, porém o candidato deve ter experiência com a atividade a ser desempenhada, passar no teste da empresa e estar alinhado com os valores do PicPay.