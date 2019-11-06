Oportunidades de emprego para trabalhar em hospital da Serra

Os interessados podem cadastrar o currículo no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco.
Os profissionais que desejam fazer as inscrições para o cargo de enfermeiro precisam apresentar curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).
Já os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem devem ter curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).
Há também vagas para auxiliar administrativo. As chances são para atuar em dois setores. Um deles é o setor de Urgência e Emergência, no qual, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados). Já o outro, é o setor de Treinamento e Desenvolvimento, em que, além de ter o Ensino Médio completo, o candidato deve ter conhecimentos em Informática. A vaga é de diarista (segunda à sexta).
As pessoas com deficiência (PCDs) que desejam participar do processo de seleção deve ter o Ensino Fundamental completo, além de laudo médico atual (até um ano).
O Hospital Jayme dos Santo Neves também tem vaga para aprendiz auxiliar administrativo, para atuação em diversos setores do hospital, devem ter o Ensino Médio incompleto, comprovante de declaração escolar ativa como matriculado e idade entre 14 e 16 anos.
CONFIRA AS VAGAS
Técnico Enfermagem
Setor: Diversos
Requisito: Curso Técnico Completo em Enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.
Vagas: 7
Enfermeiro
Setor: Diversos
Requisito: Ensino Superior completo em enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.
Vaga: 2
Aprendiz Auxiliar Administrativo
Setor: Administrativo diversos
Requisito: Ensino Médio incompleto. Comprovante de declaração escolar ativa como matriculado, ter idade entre 14 e 16 anos.
Vaga: 31
Auxiliar Administrativo
Setor: Urgência e Emergência
Requisito: Ensino Médio completo, facilidade em lidar com público, com ou sem experiência, disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados).
Vaga: 1
Auxiliar Administrativo
Setor: Treinamento e Desenvolvimento
Requisito: Ensino Médio completo, conhecimento em informática, vaga de diarista (segunda-feira a sexta-feira)
Vaga: 1
Auxiliar de Serviços de Apoio (pessoa com deficiência)
Vagas: 10
Setor: Diversos.
Requisito: Desejável Ensino Fundamental completo, laudo médico atual (até um ano).
Aprendiz Auxiliar Administrativo
Setor: Diversos
Requisitos: O candidato deve ter ensino médio completo, comprovante de declaração escolar ativa como matriculado e idade entre 14 e 16 anos.