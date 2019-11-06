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52 vagas

Oportunidades de emprego para trabalhar em hospital da Serra

Vagas estão disponíveis no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; chances para enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, pessoas com deficiência e menores aprendizes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 18:54

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 18:54

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação/ Sesa
Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 52 vagas de trabalho abertas em diversos setores da unidade. Há chances para enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, pessoas com deficiência e menores aprendizes.

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Os interessados podem cadastrar o currículo no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco.
Os profissionais que desejam fazer as inscrições para o cargo de enfermeiro precisam apresentar curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

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Já os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem devem ter curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).
Há também vagas para auxiliar administrativo. As chances são para atuar em dois setores. Um deles é o setor de Urgência e Emergência, no qual, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados). Já o outro, é o setor de Treinamento e Desenvolvimento, em que, além de ter o Ensino Médio completo, o candidato deve ter conhecimentos em Informática. A vaga é de diarista (segunda à sexta).
As pessoas com deficiência (PCDs) que desejam participar do processo de seleção deve ter o Ensino Fundamental completo, além de laudo médico atual (até um ano).
O Hospital Jayme dos Santo Neves também tem vaga para aprendiz auxiliar administrativo, para atuação em diversos setores do hospital, devem ter o Ensino Médio incompleto, comprovante de declaração escolar ativa como matriculado e idade entre 14 e 16 anos.

CONFIRA AS VAGAS

Técnico Enfermagem
Setor: Diversos
Requisito: Curso Técnico Completo em Enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.
Vagas: 7
Enfermeiro
Setor: Diversos
Requisito: Ensino Superior completo em enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.
Vaga: 2
Aprendiz Auxiliar Administrativo
Setor: Administrativo diversos
Requisito: Ensino Médio incompleto. Comprovante de declaração escolar ativa como matriculado, ter idade entre 14 e 16 anos.
Vaga: 31
Auxiliar Administrativo
Setor: Urgência e Emergência
Requisito: Ensino Médio completo, facilidade em lidar com público, com ou sem experiência, disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados).
Vaga: 1
Auxiliar Administrativo
Setor: Treinamento e Desenvolvimento
Requisito: Ensino Médio completo, conhecimento em informática, vaga de diarista (segunda-feira a sexta-feira)
Vaga: 1
Auxiliar de Serviços de Apoio (pessoa com deficiência)
Vagas: 10
Setor: Diversos.
Requisito: Desejável Ensino Fundamental completo, laudo médico atual (até um ano).
Aprendiz Auxiliar Administrativo
Setor: Diversos
Requisitos: O candidato deve ter ensino médio completo, comprovante de declaração escolar ativa como matriculado e idade entre 14 e 16 anos.
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