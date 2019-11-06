Oportunidades de emprego para trabalhar em hospital da Serra

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação/ Sesa

Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , está com 52 vagas de trabalho abertas em diversos setores da unidade. Há chances para enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, pessoas com deficiência e menores aprendizes.

Os interessados podem cadastrar o currículo no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco.

Os profissionais que desejam fazer as inscrições para o cargo de enfermeiro precisam apresentar curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Já os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem devem ter curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Há também vagas para auxiliar administrativo. As chances são para atuar em dois setores. Um deles é o setor de Urgência e Emergência, no qual, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados). Já o outro, é o setor de Treinamento e Desenvolvimento, em que, além de ter o Ensino Médio completo, o candidato deve ter conhecimentos em Informática. A vaga é de diarista (segunda à sexta).

As pessoas com deficiência (PCDs) que desejam participar do processo de seleção deve ter o Ensino Fundamental completo, além de laudo médico atual (até um ano).

O Hospital Jayme dos Santo Neves também tem vaga para aprendiz auxiliar administrativo, para atuação em diversos setores do hospital, devem ter o Ensino Médio incompleto, comprovante de declaração escolar ativa como matriculado e idade entre 14 e 16 anos.

CONFIRA AS VAGAS

Técnico Enfermagem

Setor: Diversos

Requisito: Curso Técnico Completo em Enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.

Vagas: 7

Enfermeiro

Setor: Diversos

Requisito: Ensino Superior completo em enfermagem com registro ativo no conselho de classe - Coren.

Vaga: 2

Aprendiz Auxiliar Administrativo

Setor: Administrativo diversos

Requisito: Ensino Médio incompleto. Comprovante de declaração escolar ativa como matriculado, ter idade entre 14 e 16 anos.

Vaga: 31

Auxiliar Administrativo

Setor: Urgência e Emergência

Requisito: Ensino Médio completo, facilidade em lidar com público, com ou sem experiência, disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados).

Vaga: 1

Auxiliar Administrativo

Setor: Treinamento e Desenvolvimento

Requisito: Ensino Médio completo, conhecimento em informática, vaga de diarista (segunda-feira a sexta-feira)

Vaga: 1

Auxiliar de Serviços de Apoio (pessoa com deficiência)

Vagas: 10

Setor: Diversos.

Requisito: Desejável Ensino Fundamental completo, laudo médico atual (até um ano).

Aprendiz Auxiliar Administrativo

Setor: Diversos