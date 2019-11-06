Prefeitura de Castelo contrata profissionais da área da Saúde

A Prefeitura de Castelo, município que fica ao Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários na área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 9.565,89.
A oferta é de 38 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliar de consultório odontológico e agentes de saúde estão entre os profissionais requisitados.
As inscrições poderão ser feitas na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua José Alves Rangel, 57, bairro Santo Andrezinho, no período de 18 a 28 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas.
CONFIRA OS CARGOS
Agente Comunitário de Endemias
Vagas: 5
Remuneração: R$ 1.126,34
Carga horária: 40 horas semanais
Requisito: Ensino Médio Completo
Assistente Social
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.744,11
Carga horária: 30 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Auxiliar de Consultório Odontológico
Vaga: 1
Remuneração: R$ 952,32 (complementação até o salário mínimo)
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, curso de Auxiliar em Saúde Bucal com carga horária mínima de 300 h, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Cirurgião Dentista (ESF)
Vaga: 1
Remuneração: R$ 4.384,36
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Cirurgião Dentista (Endodontia)
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.829,38
Carga horária: 20 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Cirurgião Dentista (Odontopediatria)
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.829,38
Carga horária: 20 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Enfermeiro (ESF)
Vaga: 1
Remuneração: R$ 4.384,36
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Farmacêutico
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.744,11
Carga horária: 30 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Fisioterapeuta
Vagas: 3
Remuneração: R$ 2.744,11
Carga horária: 30 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional
Médico Cardiologista
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.829,38
Carga horária: 20 horas semanais
Requisitos: Ensino superior completo em medicina, Registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em Cardiologia
Médico Clínico Geral (ESF)
Vaga: 1
Remuneração: R$ 9.565,89
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Apresentar diploma de nível superior em sua área de habilitação; registro no Conselho Regional da categoria profissional
Médico Dermatologista
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.829,38
Carga horária: 20 horas semanais
Requisitos: Ensino superior completo em medicina, Registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em Dermatologia
Médico Pediatra
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.829,38
Carga horária: 20 horas semanais
Requisitos: Ensino superior completo em medicina, registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em pediatria
Médico Veterinário
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.744,11
Carga horária: 30 horas semanais
Requisitos: Ensino Superior Completo, Registro no Conselho Regional da categoria profissional
Motorista Categoria D
Vagas: 4
Remuneração: R$ 952,32 (complementação até o salário mínimo)
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino médio completo; Idade mínima de 21 anos anos completos, conforme Art. 138 CTB; Carteira Nacional de Habilitação na categoria D em vigência; Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; Comprovante de aprovação em curso especializado (transporte coletivo de passageiros), nos termos da regulamentação do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito, em vigência; Certidão negativa do registro de contribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.
Operador de Serviços de Apoio à Saúde (serviços de higiene e limpeza)
Vagas: 5
Remuneração: R$ 662,32 (complementação até o salário mínimo)
Carga horária: 40 horas semanais
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto
Técnico de Enfermagem
Vagas: 5
Remuneração: R$ 1.257,48
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de Enfermagem, Registro no Conselho Regional da categoria profissional
Técnico em Serviços Gerenciais
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.144,47
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Básico de Informática expedido a partir de 2010
Técnico em Informática
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.257,48
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos: Ensino Médio Completo, Ensino Profissional de Nível Técnico em Informática