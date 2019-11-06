Prefeitura de Castelo contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura de Castelo abre 38 vagas temporárias Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Castelo , município que fica ao Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários na área da Saúde . A remuneração pode chegar a R$ 9.565,89.

A oferta é de 38 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliar de consultório odontológico e agentes de saúde estão entre os profissionais requisitados.

As inscrições poderão ser feitas na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua José Alves Rangel, 57, bairro Santo Andrezinho, no período de 18 a 28 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas.

CONFIRA OS CARGOS

Agente Comunitário de Endemias

Vagas: 5

Remuneração: R$ 1.126,34

Carga horária: 40 horas semanais

Requisito: Ensino Médio Completo

Assistente Social

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.744,11

Carga horária: 30 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Auxiliar de Consultório Odontológico

Vaga: 1

Remuneração: R$ 952,32 (complementação até o salário mínimo)

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, curso de Auxiliar em Saúde Bucal com carga horária mínima de 300 h, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Cirurgião Dentista (ESF)

Vaga: 1

Remuneração: R$ 4.384,36

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Cirurgião Dentista (Endodontia)

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.829,38

Carga horária: 20 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Cirurgião Dentista (Odontopediatria)

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.829,38

Carga horária: 20 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Enfermeiro (ESF)

Vaga: 1

Remuneração: R$ 4.384,36

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Farmacêutico

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.744,11

Carga horária: 30 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Fisioterapeuta

Vagas: 3

Remuneração: R$ 2.744,11

Carga horária: 30 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, registro no Conselho Regional da categoria profissional

Médico Cardiologista

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.829,38

Carga horária: 20 horas semanais

Requisitos: Ensino superior completo em medicina, Registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em Cardiologia

Médico Clínico Geral (ESF)

Vaga: 1

Remuneração: R$ 9.565,89

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Apresentar diploma de nível superior em sua área de habilitação; registro no Conselho Regional da categoria profissional

Médico Dermatologista

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.829,38

Carga horária: 20 horas semanais

Requisitos: Ensino superior completo em medicina, Registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em Dermatologia

Médico Pediatra

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.829,38

Carga horária: 20 horas semanais

Requisitos: Ensino superior completo em medicina, registro no Conselho Regional da categoria profissional, certificado em especialização ou residência em pediatria

Médico Veterinário

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.744,11

Carga horária: 30 horas semanais

Requisitos: Ensino Superior Completo, Registro no Conselho Regional da categoria profissional

Motorista Categoria D

Vagas: 4

Remuneração: R$ 952,32 (complementação até o salário mínimo)

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino médio completo; Idade mínima de 21 anos anos completos, conforme Art. 138 CTB; Carteira Nacional de Habilitação na categoria D em vigência; Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; Comprovante de aprovação em curso especializado (transporte coletivo de passageiros), nos termos da regulamentação do CONTRAN  Conselho Nacional de Trânsito, em vigência; Certidão negativa do registro de contribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

Operador de Serviços de Apoio à Saúde (serviços de higiene e limpeza)

Vagas: 5

Remuneração: R$ 662,32 (complementação até o salário mínimo)

Carga horária: 40 horas semanais

Requisito: Ensino Fundamental Incompleto

Técnico de Enfermagem

Vagas: 5

Remuneração: R$ 1.257,48

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de Enfermagem, Registro no Conselho Regional da categoria profissional

Técnico em Serviços Gerenciais

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.144,47

Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Básico de Informática expedido a partir de 2010

Técnico em Informática

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.257,48

Carga horária: 40 horas semanais