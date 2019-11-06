15 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Concursos abertos no ES tem vagas para vários perfis profissionais Crédito: Reprodução internet

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. No Espírito Santo, 15 concursos estão abertos com salários de até R$ 9,6 mil. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários.

O destaque fica por conta da seleção da Secretaria de Estado da Saúde . As chances são para cargos de níveis médio, técnico e superior. O prazo para se inscrever vai até 12 de novembro. Os contratos serão por tempo determinado.

Outra seleção aberta, porém para cargos efetivos, é da A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg). A oferta é de 47 vagas.

1 - Prefeitura de Ibiraçu (ES)

A Prefeitura de Ibiraçu, que fica no Norte do Espírito Santo, divulgou edital para contratação temporária de profissionais da Saúde. São disponibilizadas vagas entre os seguintes cargos: Médico ESF (1); Médico Ortopedista; Médico Pediatra - Unidade de Saúde Centro; Médico Ginecologista e Obstetra; Odontólogo; Cirurgião Dentista - ESF; Enfermeiro ESF; Técnico de Enfermagem - ESF; Técnico de Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal; Motorista de Ambulância Socorrista; e Servente. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.956,78.

Inscrições: somente no dia 6 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Martins Pescador, Bairro Professora Ericina Macedo Pagiola. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h às 15h.

2 - Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura Anchieta, que fica no Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de auxiliar administrativo.

Inscrições: entre os dias 5 e 6 de novembro de 2019, das 9h às 12h e das 13h às 16h, presencialmente, no Auditório da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta. situada na Rod. do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta - ES.

3 - Prefeitura de Marechal Floriano (ES)

A Prefeitura de Marechal Floriano, município que fica na região Serrana do ES, abre novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal. A oferta é de três vagas para os cargos de: Auxiliar em Saúde Bucal ESF (1), Técnico em Laboratório (1) e Enfermeiro (1) com carga horária de 30 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 724,00 a R$ 1.659,31 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior.

Inscrições: serão realizadas no dia 6 de novembro de 2019, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Bwelarmino Pinto, s/ nº, no centro de Marechal Floriano - ES, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

4 - Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região Serrana do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que fica contratar profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física nas áreas de: Atletismo (1); Handebol (1); Vôlei (1); Xadrez (1); Ginástica Rítmica (1) e Karate (1). Os candidatos que forem efetivados terão o vencimento de R$ 17,85 por hora-aula com a carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 7 de novembro de 2019, na Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona na sede da prefeitura, Avenida Evandi Américo Comarela, 365, Esplanada, das 12h às 17h.

5 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher dez vagas para professor substituto. Os Docentes podem optar pelas áreas de: Clínica Médica (1), Reumatologia (1), Fonoaudiologia (1), Educação/ Educação Rural (1), Libras (1), Educação Matemática (1), Agronomia (1), Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1), Ciências da Saúde/ Farmácia e Ciências Biológicas/ Microbiologia/ Microbiologia, Controle de Qualidade em Análises Clínicas, Estágio supervisionado II (na área de Análises Clínicas) (1). O salário varia de R$ 2.459,95 a R$ 4.304,92.

Inscrições: Podem ser feitas de 4 a 8 de novembro de 2019, no departamento que oferece a vaga.

6 - Prefeitura de Jaguaré (ES)

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica na Região Norte do ES, vai abrir processo seletivo para preencher 115 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 954,00 a R$ 1.774,80 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio e Superior Completos.

Inscrições: das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da https://www.jaguare.es.gov.br/.

7 - Ifes

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

Inscrições: devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus. Até 8 de novembro é possível se inscrever nos campi de Barra de São Francisco e Nova Venécia.

8 - Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69. O objetivo do processo seletivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até as 16h59 do dia 12 de novembro.

9 - Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. As oportunidades oferecidas estão distribuídas em cargos de níveis médio, técnico e superior, sendo eles: Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Odontólogo, Veterinário, Médico Clínico Geral e Médico. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 4.252,77, referente a jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: até as 23h59 do dia 11 de novembro de 2019, no endereço eletrônico até as 23h59 do dia 11 de novembro de 2019, no endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

10 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Medicina (3) - Departamento de Pediatria Centro de Ciências da Saúde; Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019, com exceção do Departamento de Pediatria que tem prazo de 19 a 29 de outubro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

11 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários para trabalhar nas unidades de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família do município. A remuneração varia de R$ 5.035 a R$ 8 mil.

Inscrições: até as 17 horas do dia 18 de novembro d 2019, no site até as 17 horas do dia 18 de novembro d 2019, no site www.vilavelha.es.gov.br

12 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: Professores de Ensino Fundamental - Artes (5); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Portuguesa (2); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Matemática (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Inglesa (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Ciências; Ensino Fundamental/ Anos Finais - História; Ensino Fundamental/ Anos Finais - Geografia (1); Educação Básica - Educação Física (1); Educação Básica - Arte; Educação Infantil (6) e Professor em Função Pedagógica para Educação Básica - Pedagogo. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.

Inscrições: até o dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Zangrande, 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

13 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Estado, divulgou edital para o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 42 vagas. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Secretaria Escolar (11); Auxiliar de Educação Infantil (12); Cuidador (15); e Mediador de Laboratório de Informática Educativa - LIEd (4). A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 1.251,07.

Inscrições: nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Pedro Zanfrande, 60, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

14 - Codeg de Guarapari (ES)

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) abre novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Objetivo é o preenchimento de 47 vagas: Gari I - Limpeza Urbana (30), Gari II - Jardineiro (10), Balanceiro (3), Operador de Máquinas (3) e Médico do Trabalho (1). Os contratados terão carga horária que varia de 15 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.404,38 a R$ 3.100,00.

Inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019, no site até o dia 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br . A taxa de inscrição que varia de R$ 50,00 a R$ 70,00.

15 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições aberta para o concurso que vai preencher 1.660 vagas em hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com 20 oportunidades. As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00