28 concursos públicos abertos com salários de até R$ 27 mil

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 28 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 27.363,98 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ - MS), que está com 10 vagas abertas para profissionais com nível superior de escolaridade. As inscrições terminam no dia 3 de dezembro.

No Espírito Santo , as prefeituras de Ibiraçu, Marechal Floriano, João Neiva, Jaguaré e Venda Nova do Imigrante estão com processos seletivos abertos para a contratação temporária de profissionais.

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de 47 servidores.

1 - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (SP)

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no Estado de São Paulo, abriu concurso para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista (1); Oficial Administrativo Previdenciário (1); Técnico Contábil; Telefonista/ Recepcionista; Assistente Social (1); Procurador Autárquico (1); Analista Previdenciário; Controlador; Contador Previdenciário; e Técnico Administrativo Jurídico. A remuneração varia de R$ 1.223,28 a R$ 6.082,14.

Inscrições: até o dia 4 de novembro de 2019, no site até o dia 4 de novembro de 2019, no site www.nossorumo.org.br . O pagamento da taxa no valor entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

2 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A oferta é de três vagas, além de formar cadastro reserva, no cargo de oficial de justiça. A função requer nível médio completo e apresenta salário inicial de R$ 5.639,73, além de gratificação de R$ 845,96, auxílio condução de R$ 845,96 e adicional de risco de vida de R$ 1.973,90, totalizando R$ 9.305,55.

Inscrições: até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86. até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86. fgvprojetos.fgv.br

3 - Assembleia Legislativa do Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí abriu concurso público para preencher 41 vagas. Do total de ofertas, 20 são para nível médio e 21 para formação superior. Os salários variam de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor. A jornada de trabalho semanal é de 30 horas para todos os empregos.

Inscrições: serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site www.ufpi.br

4 - Prefeitura de Ibiraçu (ES)

A Prefeitura de Ibiraçu, que fica no Norte do Espírito Santo, divulgou edital para contratação temporária de profissionais da Saúde. São disponibilizadas vagas entre os seguintes cargos: Médico ESF (1); Médico Ortopedista; Médico Pediatra - Unidade de Saúde Centro; Médico Ginecologista e Obstetra; Odontólogo; Cirurgião Dentista - ESF; Enfermeiro ESF; Técnico de Enfermagem - ESF; Técnico de Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal; Motorista de Ambulância Socorrista; e Servente. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.956,78.

Inscrições: somente no dia 6 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Martins Pescador, Bairro Professora Ericina Macedo Pagiola. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h às 15h.

5 - Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura Anchieta, que fica no Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de auxiliar administrativo.

Inscrições: entre os dias 5 e 6 de novembro de 2019, das 9h às 12h e das 13h às 16h, presencialmente, no Auditório da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta. situada na Rod. do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta - ES.

6 - Prefeitura de Marechal Floriano (ES)

A Prefeitura de Marechal Floriano, município que fica na região Serrana do ES, abre novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal. A oferta é de três vagas para os cargos de: Auxiliar em Saúde Bucal ESF (1), Técnico em Laboratório (1) e Enfermeiro (1) com carga horária de 30 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 724,00 a R$ 1.659,31 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior.

Inscrições: serão realizadas no dia 6 de novembro de 2019, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Bwelarmino Pinto, s/ nº, no centro de Marechal Floriano - ES, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

7 - Prefeitura de Barra Bonita (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. A oferta é de 18 vagas. Os salários variam de R$ 1.001,72 a R$ 4.407,46.

Inscrições: até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site www.conscamweb.com.br

8 - Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região Serrana do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que fica contratar profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física nas áreas de: Atletismo (1); Handebol (1); Vôlei (1); Xadrez (1); Ginástica Rítmica (1) e Karate (1). Os candidatos que forem efetivados terão o vencimento de R$ 17,85 por hora-aula com a carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 7 de novembro de 2019, na Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona na sede da prefeitura, Avenida Evandi Américo Comarela, 365, Esplanada, das 12h às 17h.

9 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher dez vagas para professor substituto. Os Docentes podem optar pelas áreas de: Clínica Médica (1), Reumatologia (1), Fonoaudiologia (1), Educação/ Educação Rural (1), Libras (1), Educação Matemática (1), Agronomia (1), Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1), Ciências da Saúde/ Farmácia e Ciências Biológicas/ Microbiologia/ Microbiologia, Controle de Qualidade em Análises Clínicas, Estágio supervisionado II (na área de Análises Clínicas) (1). O salário varia de R$ 2.459,95 a R$ 4.304,92.

Inscrições: Podem ser feitas até 8 de novembro de 2019, no departamento que oferece a vaga.

10 - Prefeitura de Jaguaré (ES)

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica na Região Norte do ES, vai abrir processo seletivo para preencher 115 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 954,00 a R$ 1.774,80 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio e Superior Completos.

Inscrições: até as 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da até as 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da www.jaguare.es.gov.br

11 - Ifes

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

As inscrições devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus:

Campus Linhares: até 5 de novembro

Campus Barra de São Francisco, Nova Venécia: até 8 de novembro

12 - Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina

O Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina abriu concurso público para o cargo de agente penitenciário. A oferta é de 600 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total de postos imediatos, 480 são para homens e 120 para mulheres. A seleção é aberta a candidatos que tenham com nível superior. A remuneração é de R$ 3.993,82, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: até 13 de novembro, no site até 13 de novembro, no site fepese.org.br . A taxa é de R$ 150.

13 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Medicina (3) - Departamento de Pediatria Centro de Ciências da Saúde; Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019, com exceção do Departamento de Pediatria que tem prazo de 19 a 29 de outubro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

14 - Prefeitura de Joinville (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Joinville, no Estado de Santa Catarina, destinado a preencher cinco vagas na corporação, além de formar cadastro reserva. Os candidatos devem ter o ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 3.255,59.

Inscrições: até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.joinville.sc.gov.br . Não há cobrança de taxa de participação.

15 - São Paulo Previdência

Estão abertas as inscrições para o concurso da São Paulo Previdência. A oferta é de 91 vagas, sendo 77 de técnico em gestão previdenciária, que pede apenas ensino médio para concorrer, e 14 para a carreira de analista em gestão previdenciária, que pede nível superior em qualquer área. A remuneração varia de R$ 2.146,37 a R$ 5.384,42.

Inscrições: até 13 de novembro no site até 13 de novembro no site www.concursosfcc.com.br

16 - Polícia Militar da Bahia

A Polícia Militar da Bahia publicou o edital do concurso destinado a preencher 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Os candidatos devem ter nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Durante o curso de formação, os recrutas recebem remuneração de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68, já considerando a gratificação de atividade militar.

Inscrições: até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site : até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.ibfc.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 70.

17 - Prefeitura de Itaúba

A Prefeitura de Itaúba (MT) anuncia Processo Seletivo destinado à contratação de 25 profissionais que tenham Ensino Fundamental; Médio; Superior nas áreas exigidas. As vagas ofertadas são para os seguintes cargos: Apoio ADM Educaciona - TDI - Classe B (10); Bioqupimico (1); Enfermeiro; Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Professor; Químico (1); Técnico de Enfermagem (2); Vigia (1); Zeladora. O salário varia de R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42 e a carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br (horário de Brasília - DF). O valor da taxa a ser paga é de R$ 40,00 a R$ 80,00.

18 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: Professores de Ensino Fundamental - Artes (5); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Portuguesa (2); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Matemática (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Inglesa (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Ciências; Ensino Fundamental/ Anos Finais - História; Ensino Fundamental/ Anos Finais - Geografia (1); Educação Básica - Educação Física (1); Educação Básica - Arte; Educação Infantil (6) e Professor em Função Pedagógica para Educação Básica - Pedagogo. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.

Inscrições: até o dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Zangrande, 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

19 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Estado, divulgou edital para o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 42 vagas. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Secretaria Escolar (11); Auxiliar de Educação Infantil (12); Cuidador (15); e Mediador de Laboratório de Informática Educativa - LIEd (4). A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 1.251,07.

Inscrições: nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Pedro Zanfrande, 60, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

20 - Guarda Municipal de Caraguatatuba

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, destinado a preencher 70 vagas na corporação. O edital reserva 63 postos a homens e 7 a mulheres. Os candidatos precisam ter ensino médio, idade a partir de 18 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AB" ou superior e altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,65m (homens). A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.981,82. O valor é composto pelo salário-base de R$ 1.987,88 mais R$ 993,94 de adicional de atividade operacional.

Inscrições: até 22 de novembro, no site até 22 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é de R$ 67.

20 - Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 15 vagas de fiscal tributário. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área do conhecimento. A carreira oferece remuneração inicial de R$ 4.968,92 e conta com jornada semanal de 40 horas de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a dois benefícios: cesta básica e auxílio transporte.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 82,20.

21 - Prefeitura de Jataí (GO)

A Prefeitura de Jataí (GO) abriu concurso com 592 vagas. Os postos são para profissionais com ensino fundamental, médio e superior, e salários de até R$ 2.865,72.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.quadrix.org.br

22 - Codeg de Guarapari (ES)

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) abre novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Objetivo é o preenchimento de 47 vagas: Gari I - Limpeza Urbana (30), Gari II - Jardineiro (10), Balanceiro (3), Operador de Máquinas (3) e Médico do Trabalho (1). Os contratados terão carga horária que varia de 15 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.404,38 a R$ 3.100,00.

Inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019, no site até o dia 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br . A taxa de inscrição que varia de R$ 50,00 a R$ 70,00.

23 - Câmara de Monte Claros (MG)

A Câmara Municipal de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para preencher 13 vagas distribuídas entre as funções de: Agente do Legislativo (6), Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (2), Analista do Legislativo (Consultor Administrativo) (2), Analista do Legislativo (Consultor em Direito) (1), Analista do Legislativo (Contador) (1) e Controlador Interno (1). A remuneração varia de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53.

Inscrições: até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site cotec.fadenor.com.br . A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 90,00.

24 - Prefeitura de São Luís do Curu (CE)

A Prefeitura de São Luís do Curu (CE) abriu concurso público com cargos de ensino fundamental, médio e nível superior. A oferta é de 119 vagas. A remuneração varia entre R$ 998,00 a R$ 10 mil.

Inscrições: até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico, : até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico, www.funcepe.com.br , no horário das 7h às 23h.

25 - Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (MS)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 10 vagas para profissionais com nível superior de escolaridade.

Inscrições terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no site da organizadora do concurso

26 - Prefeitura de Boa Vista (RR)

A Prefeitura de Boa Vista, Capital de Roraima,divulga edital de novo Concurso Público destinado à admissão de 446 profissionais que tenham Ensino Médio/ Técnico; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais e o salário base ofertado varia de R$ 1.405,27 a R$ 10.809,75.

Inscrições: de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico selecon.com.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00 e R$ 75,00.

27 - Prefeitura de Governador Valadares (MG)

A Prefeitura de Governador Valadares, município do Estado de Minas Gerais, lançou três editais de concursos público, totalizando 1.150 vagas. O salário varia de R$ 1.218.20 a R$ 5.075,30.

Inscrições: 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site www.msmconsultoria.com.br.

28 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.