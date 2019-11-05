Confira as vagas oferecidas no concurso do Hucam

O concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, oferece um total de 2.464 vagas para hospitais universitários federais no país. Para o Espírito Santo, são 20 oportunidades para o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. As oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.
As inscrições podem ser realizadas de 6 de novembro até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br. As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.
Ao todo, são dois editais. O primeiro certame conta com 804 vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e o segundo, que trata-se de reposição nacional, oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição.
CONFIRA AS VAGAS
Área Administrativa
Analista administrativo
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 6.300,28
Assistente administrativo
Vagas: 3
Salário: R$ 2.451,14
Área Assistencial
Assistente Social
Vaga: 1
Salário: R$ 4.725,21
Enfermeiro
Vagas: 4
Salário: R$ 6.690,39
Farmacêutico
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 6.300,28
Fisioterapeuta
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 4.725,21
Fonoaudiólogo
Vaga: cadastro
Salário: R$ 4.725,21
Nutricionista
Vaga: cadastro
Salário: 40h R$ 6.300,28
Psicólogo - Área Hospitalar
Vaga: cadastro
Salário: R$ 5.339,00
Técnico Em Análises Clínicas
Vagas: 2
Salário: R$ 3.617,48
Técnico Em Enfermagem
Vagas: 7
Salário: R$ 3.255,32
Técnico Em Farmácia
Vaga: cadastro
Salário: R$ 3.617,48
Técnico Em Radiologia
Vaga: 5
Salário: R$ 2.170,22
Área Médica
Vagas: para todos os cargos haverá formação de cadastro de reserva
Salário: R$ 8.647,57
Médico - Anestesiologia
Médico - Cancerologia Clínica
Médico - Cardiologia
Médico - Cirurgia Cardiovascular
Médico - Cirurgia Geral
Médico - Cirurgia Vascular
Médico - Clínica Médica
Médico - Dermatologia
Médico - Endocrinologia E Metabologia
Médico - Ginecologia E Obstetrícia
Médico - Medicina Do Trabalho
Médico - Medicina Intensiva
Médico - Medicina Intensiva Pediátrica
Médico - Neonatologia
Médico Oftalmologia
Médico - Otorrinolaringologia
Médico - Patologia
Médico - Pediatria
Médico - Psiquiatria
Médico - Reumatologia
Médico - Urologia