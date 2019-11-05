Confira as vagas oferecidas no concurso do Hucam

Ao todo, são dois editais. O primeiro certame conta com 804 vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e o segundo, que trata-se de reposição nacional, oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição.