Hucam abre concurso público com salário de até R$ 8,6 mil

Hucam vai abrir concurso com cagas para cargos de níveis médio, técnico e superior Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação , vai abrir concurso público com 2.464 vagas para hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

De acordo com as regras do certame, o Hucam conta com 20 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. A s oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.

Ao todo, são dois editais. O primeiro certame conta com 804 vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e o segundo, que trata-se de reposição nacional, oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição.

Para o HC-UFU, são 216 vagas para médicos em 58 especialidades, 475 vagas para a área assistencial e 113 para a administrativa. As inscrições poderão ser feitas de 5 de novembro a 10 de dezembro de 2019, no site www.vunesp.com.br . A remuneração varia de R$ 2.451 a R$ 10,3 mil.

Já para o concurso nacional, que conta com oportunidades para o Hucam/Ufes, a oferta é de 533 vagas para médicos em 63 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 para a área administrativa. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57.

As inscrições podem ser realizadas de 6 de novembro até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br . As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.

Todos os inscritos no concurso Ebserh serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e análise de títulos e experiência profissional, unicamente classificatória.

O exame terá duração máxima de quatro horas e será aplicado no dia 2 de fevereiro para os cargos que constam nos editais sob responsabilidade do IBFC e no dia 9 de fevereiro para os editais da banca organizadora Vunesp.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

CONFIRA AS VAGAS

Área Administrativa (Hucam)

Analista administrativo

Vaga: cadastro de reserva

Salário: R$ 6.300,28

Assistente administrativo

Vagas: 3

Salário: R$ 2.451,14

Área Assistencial

Assistente Social

Vaga: 1

Salário: R$ 4.725,21

Enfermeiro

Vagas: 4

Salário: R$ 6.690,39

Farmacêutico

Vaga: cadastro de reserva

Salário: R$ 6.300,28

Fisioterapeuta

Vaga: cadastro de reserva

Salário: R$ 4.725,21

Fonoaudiólogo

Vaga: cadastro

Salário: R$ 4.725,21

Nutricionista

Vaga: cadastro

Salário: 40h R$ 6.300,28

Psicólogo - Área Hospitalar

Vaga: cadastro

Salário: R$ 5.339,00

Técnico Em Análises Clínicas

Vagas: 2

Salário: R$ 3.617,48

Técnico Em Enfermagem

Vagas: 7

Salário: R$ 3.255,32

Técnico Em Farmácia

Vaga: cadastro

Salário: R$ 3.617,48

Técnico Em Radiologia

Vaga: 5

Salário: R$ 2.170,22

Área Médica

Vagas: para todos os cargos haverá formação de cadastro de reserva

Salário: R$ 8.647,57

Médico - Anestesiologia

Médico - Cancerologia Clínica

Médico - Cardiologia

Médico - Cirurgia Cardiovascular

Médico - Cirurgia Geral

Médico - Cirurgia Vascular

Médico - Clínica Médica

Médico - Dermatologia

Médico - Endocrinologia E Metabologia

Médico - Ginecologia E Obstetrícia

Médico - Medicina Do Trabalho

Médico - Medicina Intensiva

Médico - Medicina Intensiva Pediátrica

Médico - Neonatologia

Médico  Oftalmologia

Médico - Otorrinolaringologia

Médico - Patologia

Médico - Pediatria

Médico - Psiquiatria

Médico - Reumatologia