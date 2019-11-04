Hucam abre concurso público com salário de até R$ 8,6 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, vai abrir concurso público com 2.464 vagas para hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
De acordo com as regras do certame, o Hucam conta com 20 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. A s oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.
Ao todo, são dois editais. O primeiro certame conta com 804 vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e o segundo, que trata-se de reposição nacional, oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição.
Para o HC-UFU, são 216 vagas para médicos em 58 especialidades, 475 vagas para a área assistencial e 113 para a administrativa. As inscrições poderão ser feitas de 5 de novembro a 10 de dezembro de 2019, no site www.vunesp.com.br. A remuneração varia de R$ 2.451 a R$ 10,3 mil.
Já para o concurso nacional, que conta com oportunidades para o Hucam/Ufes, a oferta é de 533 vagas para médicos em 63 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 para a área administrativa. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57.
As inscrições podem ser realizadas de 6 de novembro até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br. As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.
Todos os inscritos no concurso Ebserh serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e análise de títulos e experiência profissional, unicamente classificatória.
O exame terá duração máxima de quatro horas e será aplicado no dia 2 de fevereiro para os cargos que constam nos editais sob responsabilidade do IBFC e no dia 9 de fevereiro para os editais da banca organizadora Vunesp.
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.
CONFIRA AS VAGAS
Área Administrativa (Hucam)
Analista administrativo
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 6.300,28
Assistente administrativo
Vagas: 3
Salário: R$ 2.451,14
Área Assistencial
Assistente Social
Vaga: 1
Salário: R$ 4.725,21
Enfermeiro
Vagas: 4
Salário: R$ 6.690,39
Farmacêutico
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 6.300,28
Fisioterapeuta
Vaga: cadastro de reserva
Salário: R$ 4.725,21
Fonoaudiólogo
Vaga: cadastro
Salário: R$ 4.725,21
Nutricionista
Vaga: cadastro
Salário: 40h R$ 6.300,28
Psicólogo - Área Hospitalar
Vaga: cadastro
Salário: R$ 5.339,00
Técnico Em Análises Clínicas
Vagas: 2
Salário: R$ 3.617,48
Técnico Em Enfermagem
Vagas: 7
Salário: R$ 3.255,32
Técnico Em Farmácia
Vaga: cadastro
Salário: R$ 3.617,48
Técnico Em Radiologia
Vaga: 5
Salário: R$ 2.170,22
Área Médica
Vagas: para todos os cargos haverá formação de cadastro de reserva
Salário: R$ 8.647,57
Médico - Anestesiologia
Médico - Cancerologia Clínica
Médico - Cardiologia
Médico - Cirurgia Cardiovascular
Médico - Cirurgia Geral
Médico - Cirurgia Vascular
Médico - Clínica Médica
Médico - Dermatologia
Médico - Endocrinologia E Metabologia
Médico - Ginecologia E Obstetrícia
Médico - Medicina Do Trabalho
Médico - Medicina Intensiva
Médico - Medicina Intensiva Pediátrica
Médico - Neonatologia
Médico Oftalmologia
Médico - Otorrinolaringologia
Médico - Patologia
Médico - Pediatria
Médico - Psiquiatria
Médico - Reumatologia
Médico - Urologia