  • Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal
Serviço Público

Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal

De acordo com o prefeito Juninho, o edital será aberto até o final deste ano para que a Guarda comece a atuar em abril de 2020. Prefeito disse que até abril do ano que vem os guardas municipais já deverão estar atuando nas ruas em Cariacica

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 17:51

Redação de A Gazeta

Lista de resultado do concurso Crédito: Reprodução internet
Prefeitura de Cariacica deve abrir concurso para agentes da Guarda Municipal até o final deste ano. A informação foi dada pelo prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, após acompanhar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na tarde desta terça-feira (29), em visita ao município capixaba. 
O prefeito explicou que, inicialmente, serão abertas 50 vagas e outras 100 vão ficar para o cadastro de reversa. Porém, até o final da validade do concurso, devem ser chamadas um total de 200 pessoas para integrar o efetivo municipal da Guarda. No quesito crimes contra a vida, principal termômetro da violência, Cariacica ocupa hoje o primeiro lugar no ranking de homicídios no Estado, totalizando 122 mortos somente este ano.

A criação da Guarda Municipal de Cariacica está prestes a ser concretizada, uma vez que o projeto de lei já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. "O ministro foi informado que o projeto de lei só precisa ser sancionado e, assim, será aberto o edital do concurso público", explicou Juninho. 
Entre os quatro grandes municípios da Região Metropolitana, apenas Cariacica não possui guardas municipais ainda. "A Guarda Municipal vai ser um novo passo já em sintonia com o governo federal", pontuou o prefeito.  Juninho disse ainda que espera que até abril do ano que vem a Guarda Municipal já deva estar atuando no município.

