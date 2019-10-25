Polícia prende grupo que fazia arrastões em Cariacica e Viana

Carro usado nos roubos foi apreendido Crédito: Divulgação Polícia Civil

Três suspeitos de fazerem parte de uma associação criminosa que assaltava vítimas em ponto de ônibus , em Viana e Cariacica, foram presos na manhã desta sexta-feira (25), em Viana. Segundo a polícia, eles são suspeitos de cometer pelo menos 10 arrastões na região.

De acordo com o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), o grupo seria responsável pelo arrastão que aconteceu no dia 7 de outubro deste ano, em um ponto de ônibus de Cariacica . Na ocasião os criminosos levaram até a garrafa de água de uma das vítimas. "Isso é uma forma de humilhar as vítimas. Além dos pertences eles levam também a refeição do trabalhador, destacou.

O delegado relatou que os bandidos agiam de forma agressiva com as vítimas e as abordagens eram feitas da mesma forma. Essa associação agia sempre da mesma forma. No horário da manhã eles passavam nos pontos de ônibus para roubar trabalhadores e estudantes. Eles eram rápidos, paravam o veículo de forma brusca, agrediam as vítimas e levavam tudo delas.

Fernando Viana Pereira, o Beira Mar, Crédito: Divulgação Polícia Civil

Segundo a polícia, Fernando Viana Pereira, conhecido como Fernandinho Beira Mar, de 21 anos, e Shalon Rodrigues Pardinho, 23, foram presos no bairro Soteco, já Kenneth Vieira Nery, de 24 anos foi encontrado em Vale do Sol, todos no município de Viana.

Todos foram presos de manhã. Kenneth estava na casa dele quando chegamos, os outros dois suspeitos não estavam em casa, mas por meio de denúncias anônimas conseguimos localizá-los. Eles não resistiram à prisão, até porque as equipes policiais cercaram as casas, eles não tinham como fugir, relatou o Capitão Enoni, da Polícia Militar.

Kenneth Vieira Nery Crédito: Divulgação Polícia Civil

O delegado Gianno Trindade afirmou que as investigações vão continuar para saber se existe uma pessoa específica que recebia os objetos roubados.

Ainda segundo o delegado, objetos foram apreendidos com os criminosos, mas não é possível afirmar que eram das vítimas. Alguns telefones estavam lá, mas ainda não podemos afirmar se são objetos de roubo. Acreditamos que eles repassavam e também recebiam esses objetos roubados.

Shalon Rodrigues Pardinho Crédito: Divulgação Polícia Civil

A polícia encontrou uma moto roubada que seria de um inspetor penitenciário da Secretária da Justiça (Sejus). Nós encontramos um desmanche de motocicleta. Foi a partir da numeração do chassi que identificamos que havia restrição de furto e roubo no sistema e que o proprietário é um agente da Sejus. Já entramos em contato para devolver, além de um veículo com restrição de roubo, com motor adulterado, declarou.

O delegado pontuou que, como se trata de uma associação criminosa, os três suspeitos foram detidos em flagrante por receptação dolosa (adulteração de veículo automotor). O Shalon tem um acréscimo, porque com ele encontramos munição, disse.

O delegado destacou ainda que, no momento do cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, os suspeitos negaram o crime. Cerca de 30 polícias militares e civis participaram das prisões.

O CRIME

Em uma ação de somente 30 segundos, bandidos fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Bandeirante, em Cariacica, no dia (7) deste mês. Na ocasião, os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e, por isso, evitam até andar com celular.

Uma moradora que preferiu não se identificar chegou a conversar com a TV Gazeta, e contou que pegava ônibus no mesmo ponto onde houve o arrastão, mas, por conta do perigo frequente, agora prefere ficar dentro de casa esperando o coletivo, já que consegue ver se ele está chegando. Além dessa moradora, outros relatam que também evitam ficar em pontos de ônibus pelo bairro.