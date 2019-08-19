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Bandidos ameaçam crianças de morte em assalto a ônibus em Vitória

Ao passar pela Vila Rubim, no Centro de Vitória, o veículo foi parado pelos criminosos

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 11:08

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

19 ago 2019 às 11:08
Bandidos assaltam ônibus e ameaçam crianças em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Passageiros de um ônibus do Sistema Transcol passaram por momentos de terror durante um assalto na Vila Rubim, em Vitória, na noite do último domingo (18). Além de roubar as vítimas, os criminosos, que estavam muito alterados, chegaram a ameaçar um bebê e outra criança de morte. Após as ação, os bandidos fugiram e não foram localizados. 
De acordo com as vítimas, o arrastão aconteceu por volta das 21 horas. O ônibus, da linha 502, que faz o trajeto Terminal de Laranjeiras x Terminal de Itacibá, havia acabado de sair de Cariacica, em direção à Serra. Ao passar pela Vila Rubim, no Centro de Vitória, o veículo foi parado pelos criminosos.
Bandidos ameaçam crianças de morte em assalto a ônibus em Vitória
> Mulher comanda arrastão dentro de Transcol em Vila Velha
Um dos bandidos ficou na parte da frente do ônibus e apontou uma faca para o cobrador, anunciando o assalto, enquanto os outros foram rendendo os passageiros no fundo do carro.
MENINA AMEAÇADA
Uma mulher estava indo para casa com os dois filhos, um menino de 2 e uma menina de 11 anos. A menina estava sentada em outro banco quando um dos criminosos apontou uma faca para ela, fazendo ameaças. 
"Eu fiquei muito nervosa, porque minha filha não estava do meu lado, estava em outro banco e ele foi automaticamente para o lado dela. Ele apontou a faca pra minha filha e falou: 'me dá o celular, se não eu vou te matar'. Ela ficou traumatizada, sem reação. Eu não tinha como pegar ela, então joguei minha bolsa nele com tudo. Eu nem pensei, falei assim: 'Tá tudo aqui, deixa ela'. Ele disse que não, que queria o celular. Ela, com medo ficou encarando o bandido. Eu falei pra ela: 'Filha, dá a bolsa pra ele agora'. Ela entregou e ele ainda ficou ameaçando", lembra.
De acordo com a passageira, além da filha dela, um bebê de colo também foi ameaçado. Passageiros contaram que os assaltantes estavam muito alterados e visivelmente drogados. 
BEBÊ
"Ele apontou a faca para a cabeça do bebê. A mãe resistiu, não queria entregar o celular e ele disse: 'eu vou matar agora'. Eu só ouvi a mãe gritando: 'não, não, não!'. Mas não olhei para trás. Só ouvi um barulho e o ônibus parou", conta. 
> Promotor de vendas é baleado em arrastão dentro de Transcol na Serra
Ao passar próximo ao Palácio Anchieta, ainda no Centro, os bandidos ordenaram que o motorista parasse o ônibus e fugiram. A polícia chegou pouco tempo depois, mas não conseguiu localizar o trio. Quatro vítimas registraram ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória. 

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