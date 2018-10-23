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Bandidos rendem mais de dez passageiros em assalto a ônibus em Vitória

Um dos criminosos ameaçou o cobrador com uma faca, enquanto outros dois recolheram celulares e outros pertences dos passageiros. Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 11:51

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 11:51

Motorista de ônibus assaltado em Estrelinha, Vitória, nesta terça-feira (23) Crédito: Bernardo Coutinho
Três bandidos renderam 16 passageiros em um ônibus do sistema municipal de Vitória no início da manhã desta terça-feira (23), na região de São Pedro, em Vitória. O assalto aconteceu por volta das 5h30, na linha 072 (São Pedro Circular). Passageiros tiveram pertences roubados, mas ninguém ficou ferido.
O motorista do coletivo, de 41 anos, relatou que era a primeira viagem do dia e ele seguia no sentido Santo Antônio. Os três criminosos entraram no ônibus, na altura do bairro Comdusa, no ponto próximo à Escola Viva de São Pedro. No local, um deles pulou a roleta e outros dois ficaram na parte da frente.
Os criminosos anunciaram o assalto um bairro depois, em Grande Vitória. Um dos bandidos rendeu o cobrador com uma faca. Eles roubaram, principalmente, os aparelhos celulares dos passageiros.
O assalto durou pouco mais de um minuto e um bairro depois, já na região de Estrelinha, o motorista abriu a porta do ônibus e algumas pessoas conseguiram sair antes de serem assaltadas. O rodoviário disse que pelo menos dez passageiros tiveram pertences levados.
Um dos bandidos simulou estar com uma arma embaixo da camisa e ficou na parte da frente do ônibus, mas o motorista não soube dizer se ele realmente estava com um revólver ou uma pistola. Já os outros dois criminosos ficaram responsáveis por recolher os bens.
INSEGURANÇA
O motorista explicou que só foi assaltado uma vez durante o trabalho, mas quando ainda era cobrador, em 2003. Ele trabalha há 13 anos como motorista de ônibus e relatou que muitos passageiros reclamam de insegurança na região.
"Há relatos frequentes de colegas por causa de assaltos naquela via. Tem passageiro que se abriga dentro de bares e comércios em vez de ficarem parados nos pontos de ônibus por causa da insegurança", declarou.
Após o assalto, o motorista explicou que liberou os passageiros nos pontos de ônibus e posteriormente seguiu com o coletivo para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde registrou o boletim de ocorrência.
Com informações de Victor Muniz 

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