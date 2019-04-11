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Adolescentes usam submetralhadora e escopeta em assalto a ônibus na Serra

A PM fez buscas na região e localizou dois suspeitos, ambos de 17 anos, em uma rua do bairro Feu Rosa. Os jovens estavam com dois aparelhos de celular e confessaram a participação no assalto assim que foram abordados pelos militares

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 16:20

Publicado em 

11 abr 2019 às 16:20
Armas usadas em assalto ao ônibus Crédito: Mayra Bandeira
Usando uma submetralhadora e uma escopeta de fabricação caseira, quatro adolescentes assaltaram cerca de 14 passageiros que seguiam em um ônibus do Transcol, no final da tarde de quarta-feira (10), em Manguinhos, na Serra.
À polícia, o motorista do ônibus contou que os quatro adolescentes embarcaram no coletivo quando ele saiu do Terminal de Jacaraípe com destino ao Terminal de Vila Velha, por volta das 16 horas.
A viagem seguia normalmente até que os jovens anunciaram o assalto quando o coletivo passava em frente a um condomínio na Avenida Desembargador Miguel Feu Rosa, em Manguinhos. Um dos suspeitos - bastante agressivo de acordo com o motorista - ficou na porta, com as armas, enquanto os outros três passaram saqueando os passageiros.
Assim que terminaram, os quatro mandaram o motorista abrir a porta do ônibus e fugiram correndo em direção a um matagal às margens da via. O motorista seguiu com o ônibus até um posto da Polícia Militar, na ES 010, onde contou o que havia acontecido.
A PM fez buscas na região e localizou dois suspeitos, ambos de 17 anos, em uma rua do bairro Feu Rosa. Os jovens estavam com dois aparelhos de celular e confessaram a participação no assalto assim que foram abordados pelos militares.
Durante abordagem, os adolescentes contaram para a polícia onde morava o terceiro suspeito, de 16 anos. Na casa do adolescente, a PM encontrou mais dois celulares e uma mochila escondida atrás de uma bananeira no quintal da residência. Dentro dela, estavam as duas armas usadas no assalto.
O quarto adolescente envolvido no crime não foi localizado. Os suspeitos foram levados para a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras, onde foram autuados por roubo. Ambos confessaram em depoimento terem participado do assalto. Os três foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
 

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