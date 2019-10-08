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Bandeirantes

Em 30 segundos, bandidos fazem arrastão em pontos de ônibus de Cariacica

Os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e , por isso, evitam até andar com celular

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 14:53

Publicado em 

08 out 2019 às 14:53
Em uma ação de somente 30 segundos, bandidos fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Bandeirante, em Cariacica, nesta segunda-feira (7). Os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e , por isso, evitam até andar com celular.
Uma moradora que prefere não se identificar contou à TV Gazeta que pega ônibus no mesmo ponto onde houve o arrastão, mas, por conta do perigo frequente, prefere ficar dentro de casa esperando o coletivo, já que consegue ver se ele está chegando. Além dessa moradora, outros relatam que também evitam ficar em pontos de ônibus pelo bairro.

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 Neste arrastão, um veículo preto se aproxima do ponto de ônibus, quando descem dois bandidos e levam todos os pertences das pessoas que esperavam o coletivo. Tudo em menos de 30 segundos.
De acordo com o Tenente Sanderley,  as imagens foram encaminhadas para a Delegacia Patrimonial para que os indivíduos fossem identificados.
"Reiteramos a importância da participação da comunidade sobretudo também realizar o registro desses crimes, em muitos momentos as ações e o policiamento ele é distribuído numa determinada região a partir da analise qualitativa que é realizada em relação ao registro de crimes numa determinada região", disse o Tenente Sanderley
Ainda de acordo com o tenente, não é possível que a Polícia Militar evite todos os crimes. E caso o cidadão verifique um veículo que não é comum naquela região e naquele horário, que faça o contato com a PM, se possível com informações da placa e cor do carro, para que a polícia realize a abordagem.

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