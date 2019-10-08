Em 30 segundos, bandidos fazem arrastão em pontos de ônibus de Cariacica

Em uma ação de somente 30 segundos, bandidos fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Bandeirante, em Cariacica, nesta segunda-feira (7). Os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e , por isso, evitam até andar com celular.

Uma moradora que prefere não se identificar contou à TV Gazeta que pega ônibus no mesmo ponto onde houve o arrastão, mas, por conta do perigo frequente, prefere ficar dentro de casa esperando o coletivo, já que consegue ver se ele está chegando. Além dessa moradora, outros relatam que também evitam ficar em pontos de ônibus pelo bairro.

Neste arrastão, um veículo preto se aproxima do ponto de ônibus, quando descem dois bandidos e levam todos os pertences das pessoas que esperavam o coletivo. Tudo em menos de 30 segundos.

De acordo com o Tenente Sanderley, as imagens foram encaminhadas para a Delegacia Patrimonial para que os indivíduos fossem identificados.

"Reiteramos a importância da participação da comunidade sobretudo também realizar o registro desses crimes, em muitos momentos as ações e o policiamento ele é distribuído numa determinada região a partir da analise qualitativa que é realizada em relação ao registro de crimes numa determinada região", disse o Tenente Sanderley