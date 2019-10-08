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Alto Lage

Bandidos invadem casa e matam morador enquanto ele dormia em Cariacica

Márcio Theodoro Siqueira, 29 anos, morava há poucos dias em Alto Lage

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 11:00

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2019 às 11:00
Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi assassinado dentro da casa onde morava no bairro Alto Lage, em Cariacica, na madrugada desta terça-feira (08). Testemunhas contaram que bandidos invadiram a casa de Márcio Theodoro Siqueira, 29 anos, por volta de 1 hora.
Ele estava dormindo, sozinho no imóvel, quando foi assassinado. Ninguém soube informar como o crime aconteceu. A família foi avisada por vizinhos dele volta das 6h e acionou a polícia. Márcio trabalhava como ajudante de pedreiro, mas estava desempregado. 
Ele morava há pouco tempo no bairro. 1O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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