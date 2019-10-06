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Vista Dourada

Homem é executado com 18 tiros em Cariacica

Vítima era do Rio Grande do Norte e veio para o ES em busca de emprego, segundo colega

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 09:08

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 out 2019 às 09:08
Homem é executado com 18 tiros em Cariacica Crédito: Iara Diniz | A Gazeta
Um homem de 52 anos foi assassinado enquanto dormia na madrugada deste domingo (6) em Vista Dourada, Cariacica. Segundo a polícia, dois homens entraram armados na casa e executaram a vítima identificada como Erimaldo Barbosa da Silva com 18 tiros.
Erimaldo era do Rio Grande do Norte e veio para o Espírito Santo em busca de emprego. Ele vivia no Estado havia aproximadamente 9 meses.
A vítima estava desempregada e morava de favor na casa de um ex-colega de trabalho, local onde o crime aconteceu.

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De acordo com a polícia, por volta das 4h30, dois homens bateram na porta da casa, até que o colega de Erimaldo abrisse. Os bandidos mandaram que ele se trancasse em um quarto e seguiram até o outro quarto onde Erimaldo dormia. Lá, eles dispararam 18 tiros contra a vítima. Após o crime, a dupla fugiu.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica.
O colega de Erimaldo foi quem chamou a polícia. Ainda choque, ele pediu ajuda de vizinhos. Segundo moradores, a vítima era uma pessoa simples, tranquila e estava em busca de emprego.
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