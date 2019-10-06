Homem é executado com 18 tiros em Cariacica Crédito: Iara Diniz | A Gazeta

Um homem de 52 anos foi assassinado enquanto dormia na madrugada deste domingo (6) em Vista Dourada, Cariacica . Segundo a polícia, dois homens entraram armados na casa e executaram a vítima identificada como Erimaldo Barbosa da Silva com 18 tiros.

Erimaldo era do Rio Grande do Norte e veio para o Espírito Santo em busca de emprego. Ele vivia no Estado havia aproximadamente 9 meses.

A vítima estava desempregada e morava de favor na casa de um ex-colega de trabalho, local onde o crime aconteceu.

De acordo com a polícia, por volta das 4h30, dois homens bateram na porta da casa, até que o colega de Erimaldo abrisse. Os bandidos mandaram que ele se trancasse em um quarto e seguiram até o outro quarto onde Erimaldo dormia. Lá, eles dispararam 18 tiros contra a vítima. Após o crime, a dupla fugiu.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica.