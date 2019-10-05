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Durante "batida"

Jovem agride policial militar com taça de vinho durante abordagem

Polícia apreendeu drogas e prendeu duas pessoas, uma por agressão a um policial, em uma festa clandestina, em Vila Velha

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 13:40

A Gazeta

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Publicado em 

05 out 2019 às 13:40
Ação de fiscalização em festa clandestina resultou em apreensão de drogas e dois detidos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Polícia Militar (PM) abordou mais de 200 pessoas em uma ação de fiscalização na madrugada deste sábado (05), no bairro de Barramares, em Vila Velha. Na ação, foram apreendidas drogas e presos dois homens. Um deles por agressão a um policial.

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Um policial militar foi ferido na lateral do rosto, depois da abordagem a Lucas da Silva dos Santos, 22 anos. O rapaz, segundo as informações da polícia, estava visivelmente alcoolizado e chegou ao local dirigindo uma moto Honda CG 125, sem capacete e segurando uma taça de vidro contendo cerveja.
O indivíduo usou a taça para desferir golpes contra o policial de 200 pessoas em uma ação de fiscalização na madrugada deste sábado (05), no bairro de Barramares, em Vila Velha. Na ação, foram apreendidas drogas e presos dois homens. Um deles, um jovem de 22 anos, agrediu um PM com uma taça de vinho.
Logo em seguida, os policiais foram hostilizados pelas pessoas que estavam no entorno e tiveram que fazer a dispersão do local utilizando spray de pimenta e tiros de efeito moral, momento em que também foram desacatados por John Allinson Sena Galvão, 27 anos, detido na operação.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, os moradores denunciaram o local por perturbação do sossego e tráfico de drogas, por promover festas clandestinas nos finais de semana com equipamentos de som de 1800 watts de potência e fechamento da Avenida Boa Vista.
O estabelecimento onde a festa foi realizada teve o som interditado pela fiscalização ambiental. Além disso, o local teve várias notificações por irregularidades no funcionamento por parte dos fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Obras.
No local foram apreendidas 11 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 4 pinos de cocaína. As drogas foram localizadas próximas ao equipamento de som por um cão farejador da PM utilizado na operação.

Moradores denunciaram festa

Os indivíduos e a droga apreendida foram apresentados na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O policial militar foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e após receber vários pontos no ferimento foi liberado. As equipes também realizaram buscas com abordagens a suspeitos em outros dois locais nos bairros de Jabaeté e João Goulart.
O secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, destacou o trabalho de fiscalização integrada. “Esses ambientes são sempre indutores de violência, desordem e tráfico de drogas. E a Policia Militar e a Guarda Municipal tiveram que usar da força instrumental para fazer a dispersão do local”, justificou.

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