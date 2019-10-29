Moro vai participar do anúncio da Guarda Municipal de Cariacica

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

A criação da Guarda Municipal de Cariacica será uma das ações a ser apresentada nesta terça-feira (29), na vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro , ao Espírito Santo. A iniciativa é da Prefeitura de Cariacica, que destacou que, antes do anúncio, o ministro fará uma visita à Central de Videomonitoramento do município.

A cidade capixaba é uma das cinco do país que integram o projeto-piloto "Em frente, Brasil", que visa ações de combate aos índices de criminalidade, entre elas a presença da Força Nacional no município por tempo determinado.

Na visita ao Estado, Moro também deve anunciar a liberação de R$ 200 milhões do Governo Federal para a cidade, previstos para serem investidos na área de saúde, saneamento básico e educação. A reportagem pediu mais detalhes sobre quais seriam esses projetos, mas a assessoria de imprensa da prefeitura informou apenas que serão apresentados em coletiva no final da manhã desta terça-feira (29).

Em seu site, a Prefeitura de Cariacica divulgou, ainda, que o dinheiro também deve ser aplicado no projeto Casa da Mulher Brasileira para atendimento às mulheres vítimas de violência, ainda com local a ser definido para construção. Uma parcela do montante federal será encaminhado para Estação Juventude 4.0 que promoverá a inclusão de jovens no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. As iniciativas serão abertas pelo ministro.