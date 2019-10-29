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Contra violência

Moro vai participar do anúncio da Guarda Municipal de Cariacica

Município é o único da Grande Vitória que não possui uma Guarda Municipal. Anúncio está previsto para esta terça-feira (29), quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chega ao ES

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 21:02
Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer
A criação da Guarda Municipal de Cariacica será uma das ações a ser apresentada nesta terça-feira (29), na vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,  ao Espírito Santo. A iniciativa é da Prefeitura de Cariacica, que destacou que, antes do anúncio, o ministro fará uma visita à Central de Videomonitoramento do município.
 A cidade capixaba é uma das cinco do país que integram o projeto-piloto "Em frente, Brasil", que visa ações de combate aos índices de criminalidade, entre elas a presença da Força Nacional no município por tempo determinado.
Atualmente, somente Cariacica não possui guarda municipal na Grande Vitória, mesmo sendo um município de grande extensão territorial e de comércio intenso. A Força Nacional tem reforçado com 100 militares o patrulhamento há quase dois meses em 28 bairros, mas os resultados não têm sido se refletido no principal fator de medida de violência: homicídios. Outubro nem terminou e já é o segundo mês com mais homicídios de 2019, com 15 mortos. Um aumento de 67% em relação ao mesmo mês do ano passado. 

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Na visita ao Estado, Moro também deve anunciar a liberação de R$ 200 milhões do Governo Federal para a cidade, previstos para serem investidos na área de saúde, saneamento básico e educação. A reportagem pediu mais detalhes sobre quais seriam esses projetos, mas a assessoria de imprensa da prefeitura informou apenas que serão apresentados em coletiva no final da manhã desta terça-feira (29).
Em seu site, a Prefeitura de Cariacica divulgou, ainda, que o dinheiro também deve ser aplicado no projeto Casa da Mulher Brasileira para atendimento às mulheres vítimas de violência, ainda com local a ser definido para construção. Uma parcela do montante federal será encaminhado para Estação Juventude 4.0 que promoverá a inclusão de jovens no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional.  As iniciativas serão abertas pelo ministro.   
Pela manhã, Sérgio Moro acompanhará uma apresentação sobre o "Programa Estado Presente em Defesa da Vida", do governo do Estado e, por volta de 11 horas, o ministro vai conceder entrevista coletiva no Palácio Anchieta, centro de Vitória. Depois, o ministro deve se encontrar com  o prefeito Juninho e demais secretários que formam o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage. 

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