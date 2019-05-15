Cariacica pede ajuda a Moro para criar Guarda Municipal

Videomonitoramento de Cariacica terá mais câmeras se o governo federal ajudar. Crédito: Divulgação

O prefeito Juninho (PPS) vai pedir hoje ao ministro Sérgio Moro, em Brasília, que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública ajude Cariacica a implantar sua Guarda Municipal. A Guarda está prevista para ser criada no ano que vem. Se o governo federal ajudar, a corporação terá, inicialmente, 100 integrantes.

Mais pedidos

Na lista de pedidos ao governo federal está incluída a ampliação do videomonitoramento de Cariacica, que hoje tem apenas 113 câmeras. O prefeito quer ajuda também para a implantação de áreas de lazer e construção de creches e escolas de ensino fundamental nas áreas mais violentas da cidade.

Violência em alta

Cariacica viveu um surto de violência em abril. Foram registrados, em média, um homicídio a cada 30 horas. A cidade, segunda a prefeitura, é um das cinco do país que estão no Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Oitentação da vovó

Conversa entreouvida no Transcol:

– Rapaz, e fulana?

– Casou de novo, né? Mas ela não é fácil, não. Você bem sabe disso.

– Já está no quarto casamento, tá parecendo artista da Globo!

– Pois é, e olha que ela já beira os 80 anos... Imagine se fosse nova...

– Mas agora ela arrumou alguém que vai cuidar dela de verdade.

– E ela lá precisa disso? Dá nó até em pingo d’água.

Feirão da Câmara

Leitora que foi ontem à Câmara dos Deputados ficou surpresa. Segundo ela, lá se vende de tudo: doce, empada, tapioca, livro de poesia... Além disso, tem gente que vai lá pedir dinheiro até pra comprar fralda.

Coisa estranha

Ontem, numa grande loja de departamentos de Campo Grande, em Cariacica, estava tocando com força o K-Pop, o pop coreano.

Alagoas está de mal

Deputados de Alagoas classificaram ontem como “chantagem” a provável saída da petroquímica Braskem de lá para o Espírito Santo.

Desilusão

Foi de pessimismo o tom de uma reunião recente de um grupo de grandes empresários capixabas. A maioria acha que o PIB do terceiro semestre deste ano será menor que o do anterior.

Problema de Saúde

Por causa da crise da Saúde no município, o vereador Professor Elinho (PV) formalizou pedido à Procuradoria-Geral da República e ao governador Casagrande de intervenção em Cariacica.

Tênis fantasma

O horário de verão acabou em fevereiro, mas até hoje as luzes das quadras de tênis da Praça dos Namorados estão sendo acesas 45 minutos depois que a escuridão já chegou.

Coitada da Alemanha

A obra do Aeroporto de Berlim está atrasada 13 anos, tem erros de gestão, corrupção e está custando quase quatro vezes o que foi previsto. Deve ser triste viver num lugar em que obra de aeroporto atrasa e acaba causando grande prejuízo, né?

Jazz, bossa e cama

Os organizadores do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa, de 14 a 16 de junho, garantem que não faltará hospedagem na cidade para quem gosta de boa música.

Jazz, bossa e cama 2

A organização pesquisou e identificou 28 casas e sítios que estão disponibilizando mais de 200 vagas pelo aplicativo Airbnb. Fora hotéis, pousadas e o bate e volta com vans pra quem não quer ficar lá.

Barulho no motel

Um homem foi preso pela polícia por estar gritando excessivamente em um motel de Colatina. Segundo o portal Sentinela Capixaba, com o escandaloso, que estava sozinho no quarto havia três dias, foram encontradas 11 pedras de crack e R$ 14 mil em dinheiro.

Vasco 12 x 13 PMV

Um dos empregos mais instáveis no Brasil é ser técnico do Vasco. O outro é ser secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da PMV. Nas duas gestões do prefeito Luciano Rezende (PPS), oito já comandaram a Setran, fora os cinco interinos.

Perdão, Alfredo

A coluna grafou ontem Alfredo Chaves com “z”. Deve ser algum espírito de Hugo Chávez, em forma de passarinho, que baixou por aqui. Aconteceu com Nicolás Maduro.

Pode isso, TRE?

O vereador Dalto Neves (PTB), de Vitória, usou suas redes sociais para convidar “eleitores” para fazer exames de vista grátis.

Alô, Temer!