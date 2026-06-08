Crime na Ilha do Frade: líder criminoso do TCP será julgado por morte de rival no ES

Era tarde de sexta-feira quando a disputa pelo controle de um ponto de venda de drogas resultou em uma troca de tiros que terminou com um morto e um ferido. O ataque aconteceu no ponto conhecido como Pedrinha, na Ilha do Frade, em Vitória, onde as vítimas, uma delas morreu, curtiam com amigos a tarde na praia.





Gabriel Gomes Faria, o Buti, foi acusado pelos crimes de homicídio e uma tentativa de assassinato pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Junto com os irmãos Luan e Bruno, são apontados como as principais lideranças da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), vinculada à traficância de drogas, e cuja disputa pelo controle de áreas é marcada por frequentes tiroteios, ataques e a tentativa de ocupação de territórios rivais.





Um destes ataques resultou na condenação de Gabriel, no último dia 15 de maio, a uma pena de 84 anos de prisão por tentativa de assassinato contra policiais, em ataque promovido no bairro Itararé, em Vitória, em 2023.





O júri popular do caso ocorrido na Ilha do Frade foi marcado para às 9 horas desta segunda-feira (9), no Fórum Criminal de Vitória.





O crime na praia





O caso será julgado nove anos após o crime, ocorrido em 9 de junho de 2017. Era por volta das 15 horas, o grupo de amigos deixava o local quando foi surpreendido por Gabriel e alguns comparsas, que promoveram os disparos de arma de fogo.





A vítima, Pedro Paulo Vieira, o Pedrinho, tentou fugir, mas foi atingida por mais de 13 perfurações e morreu no local. Uma outra pessoa foi ferida pelos tiros, mas sobreviveu.





Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a pessoa assassinada tinha recém saído da cadeia e recebeu ameaças para que não retornasse a sua posição no tráfico de drogas. Antes de ser detido ele era “chefe” do tráfico em Itararé, posição que passou a ser ocupada por Gabriel.





Na época, moradores da região relataram que alguns criminosos desceram do carro já encapuzados, surpreendendo quem estava na praia naquele momento.





A área, inclusive, estava sendo utilizada por noivas para a realização de ensaios fotográficos.





A defesa de Gabriel não foi localizada. O espaço segue aberto à manifestação.



