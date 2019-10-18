Câmara de Cariacica vai votar projeto que cria a Guarda Municipal

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

O prefeito Juninho (Cidadania) enviou à Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que cria a Guarda Municipal da cidade. No texto enviado pelo Executivo está prevista a realização de concurso público para contratação de 100 agentes e mais dez cargos comissionados para a corporação.

Entre as funções comissionadas, está prevista a de subsecretário e corregedor da Guarda Municipal, além de gerente e inspetor, coordenador. Também serão cargos de confiança seis funções de coordenador.

Segundo a prefeitura, assim que a matéria for aprovada na Câmara, será contratada a empresa que vai organizar o concurso público para a Guarda Municipal, que deverá entrar em operação no ano que vem.

“Vamos votar de segunda a quarta-feira da próxima semana porque é um projeto importante para a cidade, é um anseio da sociedade”, disse César Lucas (PV), presidente da Câmara dos Vereadores.

NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Em maio, o projeto da Guarda Municipal foi apresentado por Juninho ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, durante evento de lançamento do Programa Em Frente Brasil. Na época foi um dos projetos que Cariacica levou buscando investimento na área da segurança pública.