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Leonel Ximenes

Câmara de Cariacica vai votar projeto que cria a Guarda Municipal

Serão criados 100 cargos de agente e dez comissionados.  Concurso será no ano que vem

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:10

Públicado em 

18 out 2019 às 17:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer
O prefeito Juninho (Cidadania) enviou à Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que cria a Guarda Municipal da cidade. No texto enviado pelo Executivo está prevista a realização de concurso público para contratação de 100 agentes e mais dez cargos comissionados para a corporação.
Entre as funções comissionadas, está prevista a de subsecretário e corregedor da Guarda Municipal, além de gerente e inspetor, coordenador. Também serão cargos de confiança seis funções de coordenador.
Segundo a prefeitura, assim que a matéria for aprovada na Câmara, será contratada a empresa que vai organizar o concurso público para a Guarda Municipal, que deverá entrar em operação no ano que vem.
“Vamos votar de segunda a quarta-feira da próxima semana porque é um projeto importante para a cidade, é um anseio da sociedade”, disse César Lucas (PV), presidente da Câmara dos Vereadores.

NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Em maio, o projeto da Guarda Municipal foi apresentado por Juninho ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, durante evento de lançamento do Programa Em Frente Brasil. Na época foi um dos projetos que Cariacica levou buscando investimento na área da segurança pública.
Desde o final de agosto, 100 integrantes da Força Nacional estão ajudando a fazer o patrulhamento ostensivo de Cariacica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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