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Ministro no ES

Atuação da Força Nacional pode ser prorrogada em Cariacica, diz Moro

Durante entrevista coletiva no Palácio Anchieta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, admitiu que pode prorrogar a atuação das tropas da Força Nacional, prevista inicialmente para 6 meses

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 12:11
Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, em Vitória, que o programa do governo federal "Em Frente Brasil" pode ser prorrogado em Cariacica. Questionado por jornalistas, o ministro explicou que a estadia dos agentes da Força Nacional, inicialmente prevista para seis meses, pode ser prorrogada. Afirmou ainda que isso será feito caso haja necessidade.
"O programa vai durar enquanto nós entendermos que ele é necessário para obter esses resultados consolidados. Nós tínhamos uma previsão inicial de uma atuação da Força Nacional por 6 meses, mas são períodos prorrogáveis", explicou.
Moro disse ainda que isso faz parte do objetivo do programa "Em Frente, Brasil", por ser um projeto piloto, voltado para apenas cinco cidades. "E por isso até, o programa é focado inicialmente em cinco municípios pois é um projeto piloto. Não queremos fazer programas em que o governo não tenha condilções de sustentá-los em um curto prazo ou mesmo em um período", disse.

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O prefeito de Cariacica, Juninho, também falou sobre a prorrogação dos trabalhos da Força Nacional. Apesar de não haver um prazo estipulado, o prefeito afirmou que isso já está pré-acordado.
"Isso já está pré-acordado. Quanto tempo for necessario ou quanto tempo o grupo focal entender que a Força Nacional deve permanecer aqui, vai permanecer. Porque o custeio da Força está programado no Governo Federal. Então para gente, é um conforto isso", disse.

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