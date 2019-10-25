Casagrande vai pedir a Sergio Moro mais investimento na segurança pública

O governador Renato Casagrande
(PSB) anunciou hoje à tarde (25), durante o 14° Encontro de Lideranças da Rede Gazeta
, em Pedra Azul
, que vai pedir ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
, uma maior participação do governo federal na área da Segurança Pública e o reforço do controle das fronteiras do país, medidas que, segundo o governador, vão contribuir para a diminuição dos índices de violência.
Moro vem ao Espírito Santo na próxima terça-feira (29) conhecer o Programa Estado Presente, do governo do Estado, e a atuação da Força Nacional em Cariacica, um dos cinco municípios do país que está recebendo o projeto piloto de segurança pública do Ministério da Justiça.