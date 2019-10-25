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Encontro de Lideranças

Casagrande vai pedir a Sergio Moro mais investimento na segurança pública

Ministro da Justiça vem ao ES na terça conhecer o Programa Estado Presente e visitar a Força Nacional em Cariacica

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 17:46

Públicado em 

25 out 2019 às 17:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou hoje à tarde (25), durante o 14° Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em Pedra Azul, que vai pedir ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, uma maior participação do governo federal na área da Segurança Pública e o reforço do controle das fronteiras do país, medidas que, segundo o governador, vão contribuir para a diminuição dos índices de violência.
Moro vem ao Espírito Santo na próxima terça-feira (29) conhecer o Programa Estado Presente, do governo do Estado, e a atuação da Força Nacional em Cariacica, um dos cinco municípios do país que está recebendo o projeto piloto de segurança pública do Ministério da Justiça.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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