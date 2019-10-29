Sergio Moro chega ao ES para agenda com Casagrande e prefeito Juninho

Ministro Sergio Moro, ao lado do senador Marcos do Val, é recebido pelo governador Renato Casagrande no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação Secom/Hélio Filho

Veja Também Acompanhe a visita do ministro Sergio Moro ao Espírito Santo

Batedores interditam o trânsito na saída do antigo terminal de passageiros do aeroporto para o comboio que levará o ministro para o primeiro compromisso, no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. De lá, o ministro concederá entrevista coletiva, às 11 horas, no Palácio Anchieta junto ao governador Casagrande.

AGENDA

Pela manhã, Sérgio Moro acompanhará uma apresentação sobre o "Programa Estado Presente em Defesa da Vida", do governo do Estado e, por volta de 11 horas, o ministro vai conceder entrevista coletiva no Palácio Anchieta, centro de Vitória. Depois, Moro deve se encontrar com o prefeito Juninho e demais secretários que formam o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage.

Ministro Sergio Moro, ao lado do senador Marcos do Val, é recebido pelo governador Renato Casagrande no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação Secom/Hélio Filho

EM CARIACICA

A criação da Guarda Municipal de Cariacica será uma das ações a ser apresentada nesta terça-feira (29), na vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao Espírito Santo. A iniciativa é da Prefeitura de Cariacica, que destacou que, antes do anúncio, o ministro fará uma visita à Central de Videomonitoramento do município.

A cidade capixaba é uma das cinco do país que integram o projeto-piloto "Em frente, Brasil", que visa ações de combate aos índices de criminalidade, entre elas a presença da Força Nacional no município por tempo determinado.

Atualmente, somente Cariacica não possui guarda municipal na Grande Vitória, mesmo sendo um município de grande extensão territorial e de comércio intenso. A Força Nacional tem reforçado com 100 militares o patrulhamento há quase dois meses em 28 bairros, mas os resultados não têm sido se refletido no principal fator de medida de violência: homicídios. Outubro nem terminou e já é o segundo mês com mais homicídios de 2019, com 15 mortos. Um aumento de 67% em relação ao mesmo mês do ano passado.