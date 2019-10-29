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Visita ao Estado

Sergio Moro chega ao ES para agenda com Casagrande e prefeito Juninho

Na manhã desta terça-feira (29), ministro da Justiça e Segurança Pública vai participar de agenda no Palácio da Fonte Grande, no Centro, e concederá entrevista coletiva no Palácio Anchieta, às 11 horas

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 09:58
Ministro Sergio Moro, ao lado do senador Marcos do Val, é recebido pelo governador Renato Casagrande no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação Secom/Hélio Filho
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ao Espírito Santo, chegou na manhã desta terça-feira (29), às 9h30, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB),  no aeroporto de Vitória para cumprir agenda no Espírito Santo com o governador do Estado, Renato Casagrande, e com o prefeito de Cariacica, Juninho.

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Acompanhe a visita do ministro Sergio Moro ao Espírito Santo

Batedores interditam o trânsito na saída do antigo terminal de passageiros do aeroporto para o comboio que levará o ministro para o primeiro compromisso, no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. De lá, o ministro concederá entrevista coletiva, às 11 horas,  no Palácio Anchieta junto ao governador Casagrande.

AGENDA 

Pela manhã, Sérgio Moro acompanhará uma apresentação sobre o "Programa Estado Presente em Defesa da Vida", do governo do Estado e, por volta de 11 horas, o ministro vai conceder entrevista coletiva no Palácio Anchieta, centro de Vitória. Depois, Moro deve se encontrar com o prefeito Juninho e demais secretários que formam o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage. 
Ministro Sergio Moro, ao lado do senador Marcos do Val, é recebido pelo governador Renato Casagrande no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação Secom/Hélio Filho

EM CARIACICA

A criação da Guarda Municipal de Cariacica será uma das ações a ser apresentada nesta terça-feira (29), na vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao Espírito Santo. A iniciativa é da Prefeitura de Cariacica, que destacou que, antes do anúncio, o ministro fará uma visita à Central de Videomonitoramento do município.
A cidade capixaba é uma das cinco do país que integram o projeto-piloto "Em frente, Brasil", que visa ações de combate aos índices de criminalidade, entre elas a presença da Força Nacional no município por tempo determinado.
Atualmente, somente Cariacica não possui guarda municipal na Grande Vitória, mesmo sendo um município de grande extensão territorial e de comércio intenso. A Força Nacional tem reforçado com 100 militares o patrulhamento há quase dois meses em 28 bairros, mas os resultados não têm sido se refletido no principal fator de medida de violência: homicídios. Outubro nem terminou e já é o segundo mês com mais homicídios de 2019, com 15 mortos. Um aumento de 67% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Na visita ao Estado, Moro também deve anunciar a liberação de R$ 200 milhões do Governo Federal para a cidade, previstos para serem investidos na área de saúde, saneamento básico e educação.

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