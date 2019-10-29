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Força Nacional

Após polêmica, Moro 'aprova' disque-denúncia de Cariacica

Ministro da Justiça foi apresentado pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), ao sistema da Ouvidoria do município que foi alvo de críticas de Jair Bolsonaro

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 17:24
O ministro Sergio Moro se reuniu o prefeito de Cariacica, Juninho Crédito: Fernando Madeira
O ministro da Justiça, Sergio Moro, foi apresentado pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), ao sistema da Ouvidoria municipal que esteve no centro de uma polêmica sobre a presença da Força Nacional da cidade.
E o ministro gostou do que viu. "Interessante", comentou Moro, antes de sugerir que o ouvidor do ministério, que participou da viagem ao Espírito Santo, também fosse apresentado ao sistema.

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A apresentação foi feita no gabinete do prefeito. No local, há um telão que exibe em tempo real queixas dos munícipes sobre problemas diversos da cidade feitas por meio do 162.
"Aquele negócio que deu a polêmica... Ele chamou o ouvidor e falou: 'olha, temos que fazer um igual'", contou o prefeito, com felicidade.
O 162 já rendeu uma grande dor de cabeça para o prefeito Juninho. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ameaçou tirar a Força Nacional de Cariacica por conta de um suposto disque-denúncia que teria sido criado para receber eventuais denúncias de abusos contra os militares.
No entanto, o sistema existe desde 2017 é o da ouvidoria municipal. Ele até pode receber denúncias contra abusos da Força Nacional, mas não foi criado para este fim. A tropa está na cidade desde 30 de agosto deste ano.
Na época da polêmica, no início de outubro, Moro disse que a suposta criação do disque-denúncia havia sido indelicada. Nos compromissos no Espírito Santo nesta terça, Sergio Moro sepultou a polêmica e a atribuiu a um "mal entendido".

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