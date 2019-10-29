Após polêmica, Moro 'aprova' disque-denúncia de Cariacica

O ministro Sergio Moro se reuniu o prefeito de Cariacica, Juninho Crédito: Fernando Madeira

O ministro da Justiça, Sergio Moro , foi apresentado pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), ao sistema da Ouvidoria municipal que esteve no centro de uma polêmica sobre a presença da Força Nacional da cidade.

E o ministro gostou do que viu. "Interessante", comentou Moro, antes de sugerir que o ouvidor do ministério, que participou da viagem ao Espírito Santo, também fosse apresentado ao sistema.

A apresentação foi feita no gabinete do prefeito. No local, há um telão que exibe em tempo real queixas dos munícipes sobre problemas diversos da cidade feitas por meio do 162.

"Aquele negócio que deu a polêmica... Ele chamou o ouvidor e falou: 'olha, temos que fazer um igual'", contou o prefeito, com felicidade.

O 162 já rendeu uma grande dor de cabeça para o prefeito Juninho. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ameaçou tirar a Força Nacional de Cariacica por conta de um suposto disque-denúncia que teria sido criado para receber eventuais denúncias de abusos contra os militares.