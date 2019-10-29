No ES, Moro ignora vídeo que comparou STF a hienas

Na entrevista coletiva que concedeu na sede do governo do Espírito, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, nesta terça-feira (29), esquivou-se da nova polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao associar o Supremo Tribunal Federal (STF) a hienas.
Questionado se a postagem do presidente no Twitter, apagada logo depois de publicada, poderia criar problemas à estabilidade institucional ele ignorou a pergunta.
"As perguntas aqui são direcionadas ao 'Em frente, Brasil'", disse, em referência ao programa de sua pasta que trouxe homens da Força Nacional para Cariacica.
ENTENDA O CASO
Na publicação na rede social, Bolsonaro se comparou a um leão acossado por hienas em meio às vitórias da esquerda e manifestações em países da América Latina. Entre as hienas exibidas no vídeo compartilhado pelo presidente aparecem o STF, o PSL, partidos de esquerda como PT e PSOL, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e veículos de imprensa.
O vídeo provocou reações tanto na internet quanto de autoridades. O decano do STF, ministro Celso de Mello, afirmou que o vídeo evidencia que "o atrevimento presidencial parece não encontrar limites".