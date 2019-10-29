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No ES, Moro ignora vídeo que comparou STF a hienas

'As perguntas aqui são direcionadas ao 'Em frente, Brasil'', disse, em referência ao programa do Ministério da Justiça que trouxe homens da Força Nacional para Cariacica

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 12:59
O ministro da Justiça, Sergio Moro, em coletiva no Palácio Anchieta. Ao fundo, o governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
Na entrevista coletiva que concedeu na sede do governo do Espírito, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, nesta terça-feira (29), esquivou-se da nova polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao associar o Supremo Tribunal Federal (STF) a hienas.
Questionado se a postagem do presidente no Twitter, apagada logo depois de publicada, poderia criar problemas à estabilidade institucional ele ignorou a pergunta.
"As perguntas aqui são direcionadas ao 'Em frente, Brasil'", disse, em referência ao programa de sua pasta que trouxe homens da Força Nacional para Cariacica.

ENTENDA O CASO

Na publicação na rede social, Bolsonaro se comparou a um leão acossado por hienas em meio às vitórias da esquerda e manifestações em países da América Latina. Entre as hienas exibidas no vídeo compartilhado pelo presidente aparecem o STF, o PSL, partidos de esquerda como PT e PSOL, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e veículos de imprensa. 
Bolsonaro se compara a leão atacado por hienas do STF, PSL, PT e ONU Crédito: Reprodução
O vídeo provocou reações tanto na internet quanto de autoridades. O decano do STF, ministro Celso de Mello, afirmou que o vídeo evidencia que "o atrevimento presidencial parece não encontrar limites"

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