No ES, Moro ignora vídeo que comparou STF a hienas

Questionado se a postagem do presidente no Twitter, apagada logo depois de publicada, poderia criar problemas à estabilidade institucional ele ignorou a pergunta.

"As perguntas aqui são direcionadas ao 'Em frente, Brasil'", disse, em referência ao programa de sua pasta que trouxe homens da Força Nacional para Cariacica.

Na publicação na rede social, Bolsonaro se comparou a um leão acossado por hienas em meio às vitórias da esquerda e manifestações em países da América Latina. Entre as hienas exibidas no vídeo compartilhado pelo presidente aparecem o STF, o PSL, partidos de esquerda como PT e PSOL, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e veículos de imprensa.