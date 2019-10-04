Bolsonaro ameaça retirar Força Nacional de Cariacica

"Hoje completou 30 dias daquele programa do ministro Moro, de Justiça e Segurança Publica, "Em Frente Brasil", em que ele escolheu cinco municípios, um de cada região, e implantou medidas lá. De concreto, nesses últimos 30 dias, diminuiu em 53% o número de homicídios. Diminuiu a metade. Pelo que tudo indica, o programa está obtendo sucesso. No município de Cariacica, o prefeito Juninho, do PPS, resolveu criar um disque-denúncia para que a população denuncie abuso de autoridade por parte da Força Nacional de Segurança. Se é o que estou pensando, vou falar com Moro, mas se começar a denunciar policiais, a gente troca de municípios. Deixa Cariacica lá sem esse programa, que não é apenas a Força Nacional de Segurança, são outras medidas também, do Estado, da União, e vamos pra outros municípios. Se a questão da segurança está muito bem em Cariacica, né... segundo parece que é o entendimento do prefeito Juninho, do PPS... PPS que é o antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, que depois o pessoal mudou de nome é agora é PPS ... então, nada contra o povo de Cariacica, mas eu como chefe supremo das Forças Armadas sou aí o responsável em grande parte pela indicação de Sergio Moro. Ele quer o melhor, está fazendo um brilhante trabalho, excepcional, fenomenal... mas não podemos expor os nossos agentes de segurança a ser submetido ao disque-denúncia que, na maioria das vezes, é mentira o disque-denúncia. São os bons policiais que são denunciados para exatamente essa parte do crime-organizado atrapalhar quem está fazendo o bem para aquela região. Então, pessoal de Cariacica, queremos o bem de vocês, pretendemos continuar o plano, mas, se tiver avalanche de denúncias, em grande parte falsas, contra os homens da força nacional, vou sugerir ao Sergio Moro, a gente vai chegar em comum acordo, para sair de Cariacica. Acho que, dos quase 6 mil municípios, mais de 5 mil querem isso lá. Tenho certeza disso aí."