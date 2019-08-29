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Ligue 162

Cariacica vai ter disque-denúncia contra abusos da Força Nacional

A iniciativa visa dar mais transparência sobre a atuação dos agentes e coibir episódios de desrespeito aos Direitos Humanos

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 18:03

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

29 ago 2019 às 18:03
Força Nacional: policiais que agirem com truculência nas abordagens poderão ser denunciados Crédito: Gazeta Online
A Força Nacional começa a atuar nesta sexta-feira (30) em Cariacica e, dentro de mais alguns dias, também estará em funcionamento a linha 162 para moradores que quiserem registrar alguma denúncia contra os agentes no município.
Cariacica vai ter disque-denúncia contra abusos da Força Nacional
O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o Juninho, disse que o número já é usado para a Ouvidoria Municipal, mas a partir da próxima terça ou quarta-feira também estará disponível para receber queixas referentes a Direitos Humanos.
"É para os casos de truculência, se houver algum episódio em que o policial 'saia da curva'. Nessas situações, a pessoa pode ligar, dizer que quer fazer uma denúncia de Direitos Humanos, e não vai precisar se identificar", afirma.
> Por que Cariacica foi escolhida para projeto-piloto do governo federal
Juninho conta que uma comissão está sendo formada, com representação de conselhos de diversos segmentos, para analisar as queixas que chegarem por meio do 162. A depender da avaliação do grupo, um relatório será preparado e a administração municipal vai submetê-lo à corregedoria das polícias

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