A Força Nacional começa a atuar nesta sexta-feira (30) em Cariacica e, dentro de mais alguns dias, também estará em funcionamento a linha 162 para moradores que quiserem registrar alguma denúncia contra os agentes no município.
Cariacica vai ter disque-denúncia contra abusos da Força Nacional
O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o Juninho, disse que o número já é usado para a Ouvidoria Municipal, mas a partir da próxima terça ou quarta-feira também estará disponível para receber queixas referentes a Direitos Humanos.
"É para os casos de truculência, se houver algum episódio em que o policial 'saia da curva'. Nessas situações, a pessoa pode ligar, dizer que quer fazer uma denúncia de Direitos Humanos, e não vai precisar se identificar", afirma.
Juninho conta que uma comissão está sendo formada, com representação de conselhos de diversos segmentos, para analisar as queixas que chegarem por meio do 162. A depender da avaliação do grupo, um relatório será preparado e a administração municipal vai submetê-lo à corregedoria das polícias.