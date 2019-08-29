Cariacica vai ter disque-denúncia contra abusos da Força Nacional

O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o Juninho, disse que o número já é usado para a Ouvidoria Municipal, mas a partir da próxima terça ou quarta-feira também estará disponível para receber queixas referentes a Direitos Humanos.

"É para os casos de truculência, se houver algum episódio em que o policial 'saia da curva'. Nessas situações, a pessoa pode ligar, dizer que quer fazer uma denúncia de Direitos Humanos, e não vai precisar se identificar", afirma.