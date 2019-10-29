Juninho vai a Brasília com Moro para reunião com Rose de Freitas

O prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), vai embarcar para Brasília com o ministro da Justiça, Sergio Moro, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), no início da noite desta terça-feira (29). Moro veio ao Espírito Santo para tratar do "Em Frente Brasil", lançado pelo ministério. O programa é piloto e funciona em cinco cidades do país. Cariacica é uma delas.
Na Capital federal, o prefeito terá encontro com a senadora Rose de Freitas (Podemos) para apresentar demandas ao Orçamento da União para 2020.
Ele acredita que a senadora também usará a reunião para abordar uma possível licença do mandato para tratamento médico. A assessoria de imprensa de Rose de Freitas afirmou que "não houve comunicado oficial à equipe" sobre uma possível licença da senadora.