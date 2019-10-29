Juninho vai a Brasília com Moro para reunião com Rose de Freitas

O ministro Sergio Moro se reuniu com o governador Renato Casagrande e o prefeito de Cariacica, Juninho

Ele acredita que a senadora também usará a reunião para abordar uma possível licença do mandato para tratamento médico. A assessoria de imprensa de Rose de Freitas afirmou que "não houve comunicado oficial à equipe" sobre uma possível licença da senadora.