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Julgamento no STF

No ES, Moro volta a defender prisão após decisão em 2ª instância

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, porém, disse que a postura de governo será a de respeitar qualquer que seja a decisão do STF

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 15:07
Moro se reuniu com o governador Renato Casagrande e o prefeito de Cariaciaca, Juninho Crédito: Fernando Madeira
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, voltou a defender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, mas disse que a postura de governo será a de respeitar qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
"É muito importante o respeito institucional ao STF. Qualquer decisão que o STF tomar deverá ser respeitada. Essa é a posição dentro do governo federal", disse, em entrevista coletiva no Palácio Anchieta, em Vitória. Moro veio ao Espírito Santo para tratar do "Em Frente Brasil", lançado pelo ministério. O programa é piloto e funciona em cinco cidades do país. Cariacica é uma delas.
O ministro, no entanto, destacou que processos "precisam ter fim". "Entendemos que foi uma inovação judicial importante, em 2016. O processo tem que ter começo, meio e fim. Não temos Justiça se ela é relegada por processos que não terminam. Espero que o STF tome a melhor decisão", comentou.

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PARCIAL

O resultado parcial do julgamento na Suprema Corte é de 4 votos favoráveis à chamada execução provisória da pena, com 3 contra.
Contudo, por conta de posicionamentos anteriores de ministros que ainda restam votar, há uma expectativa de que esse entendimento seja revisto.
Quando questionado sobre a nova polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao comparar o STF a hienas, Moro esquivou-se.

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