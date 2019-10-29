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Em Frente Brasil

Moro contradiz chefe da Força Nacional em Cariacica

Em visita ao ES, ministro da Justiça diminuiu as expectativas exageradamente elevadas criadas na chegada dos cem homens da Força Nacional em Cariacica. Major havia dito que a tropa extinguiria a criminalidade no município. Para Moro, 'é claro' que isso é impossível

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 13:23

Públicado em 

29 out 2019 às 13:23
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
"É uma maratona, não uma corrida de cem metros." Assim o ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, definiu sua expectativa em relação aos resultados do programa "Em Frente Brasil", voltado ao combate à criminalidade em territórios com altos índices de violência, incluindo Cariacica.
No primeiro momento, o programa tem sido implementado em cinco cidades, uma em cada região do país, com a presença de uma missão da Força de Segurança Nacional. No Sudeste, a cidade é Cariacica.

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Três dias após a chegada da Força Nacional no município capixaba, no fim de agosto, a chefe da missão na cidade, major Naíma Huk Amarante, garantiu, em entrevista à TV Gazeta, que a tropa vai "extinguir a criminalidade em Cariacica".
Desde então, o número de homicídios em Cariacica tem oscilado.
Em entrevista nesta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Moro avaliou que "é claro" que impossível o programa acabar com a toda a atividade criminal no município. Segundo o ministro, o programa se propõe alcançar "resultados consistentes" e "no longo prazo" que indiquem diminuição em crimes contra a vida e contra o patrimônio.

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"Não é uma corrida de cem metros. O que nós queremos ter é um resultado consistente em um período significativo de tempo. Que a eliminação de atividade criminal de todo é impossível, isso é claro. Agora, que é possível alcançar indicadores melhores na segurança pública, quer através desse programa, quer no Brasil em geral, isso também é bastante factível, e é nisso que aposta o governo federal, entendendo que, para tanto, é imprescindível uma parceria com o governo do Estado e com o governo municipal."
Resumindo: o ministro diminuiu e tratou de pôr em bases mais realistas as expectativas exageradamente elevadas criadas por ocasião da chegada dos cem homens da Força Nacional em Cariacica.

Redação de A Gazeta

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