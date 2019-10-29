Moro contradiz chefe da Força Nacional em Cariacica

"É uma maratona, não uma corrida de cem metros." Assim o ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, definiu sua expectativa em relação aos resultados do programa "Em Frente Brasil", voltado ao combate à criminalidade em territórios com altos índices de violência, incluindo Cariacica.
No primeiro momento, o programa tem sido implementado em cinco cidades, uma em cada região do país, com a presença de uma missão da Força de Segurança Nacional. No Sudeste, a cidade é Cariacica.
Três dias após a chegada da Força Nacional no município capixaba, no fim de agosto, a chefe da missão na cidade, major Naíma Huk Amarante, garantiu, em entrevista à TV Gazeta, que a tropa vai "extinguir a criminalidade em Cariacica".
Desde então, o número de homicídios em Cariacica tem oscilado.
Em entrevista nesta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Moro avaliou que "é claro" que impossível o programa acabar com a toda a atividade criminal no município. Segundo o ministro, o programa se propõe alcançar "resultados consistentes" e "no longo prazo" que indiquem diminuição em crimes contra a vida e contra o patrimônio.
"Não é uma corrida de cem metros. O que nós queremos ter é um resultado consistente em um período significativo de tempo. Que a eliminação de atividade criminal de todo é impossível, isso é claro. Agora, que é possível alcançar indicadores melhores na segurança pública, quer através desse programa, quer no Brasil em geral, isso também é bastante factível, e é nisso que aposta o governo federal, entendendo que, para tanto, é imprescindível uma parceria com o governo do Estado e com o governo municipal."
Resumindo: o ministro diminuiu e tratou de pôr em bases mais realistas as expectativas exageradamente elevadas criadas por ocasião da chegada dos cem homens da Força Nacional em Cariacica.