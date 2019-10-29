Moro contradiz chefe da Força Nacional em Cariacica

Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

No primeiro momento, o programa tem sido implementado em cinco cidades, uma em cada região do país, com a presença de uma missão da Força de Segurança Nacional. No Sudeste, a cidade é Cariacica.

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Desde então, o número de homicídios em Cariacica tem oscilado.

Em entrevista nesta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Moro avaliou que "é claro" que impossível o programa acabar com a toda a atividade criminal no município. Segundo o ministro, o programa se propõe alcançar "resultados consistentes" e "no longo prazo" que indiquem diminuição em crimes contra a vida e contra o patrimônio.

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"Não é uma corrida de cem metros. O que nós queremos ter é um resultado consistente em um período significativo de tempo. Que a eliminação de atividade criminal de todo é impossível, isso é claro. Agora, que é possível alcançar indicadores melhores na segurança pública, quer através desse programa, quer no Brasil em geral, isso também é bastante factível, e é nisso que aposta o governo federal, entendendo que, para tanto, é imprescindível uma parceria com o governo do Estado e com o governo municipal."