Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Força Nacional em Cariacica

'Combate ao crime é maratona, e não corrida de 100 metros', diz Moro no ES

Durante entrevista coletiva no Palácio Anchieta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que o trabalho da Força Nacional no município demanda tempo e que 'retirar o criminoso com investigação eficiente dá resultado'

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 12:55
Sergio Moro no Palácio Anchieta Crédito: Vinicius Valfré
Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (29) no Palácio Anchieta, em Vitória, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que o combate ao crime "não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona". Moro visitou o Estado para discutir o programa "Em Frente, Brasil", que tem Cariacica como uma das cinco cidades escolhidas para participarem do projeto piloto de enfrentamento à violência.
A fala de Moro se deu quando comentava os trabalhos de combate ao crime realizados durante a primeira fase do programa do governo federal no Espírito Santo, com a atuação dos agentes da Força Nacional de forma ostensiva e também de investigação. O ministro reconheceu o êxito do programa "Estado Presente", do governo estadual, mas destacou que o combate ao crime precisa ser consistente.
"Entendemos que, como estado, temos que avançar mais. Apesar das quedas expressivas, os números remanescentes ainda geram insegurança. Essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O que nos importa é ter resultado consistente e consolidado de redução desses crimes com o tempo"
Sergio Moro - Ministro da Justiça e Segurança Pública

Sergio Moro participa de agenda no Espírito Santo

Moro também comentou sobre os programas sociais a serem realizados, que é a segunda etapa do projeto. Segundo ele, investigação eficiente e prisão resolvem o problema da segurança pública, mas igualmente aliado com políticas sociais.
"Nós acreditamos que retirar o criminoso perigoso, investigação eficiente é importante, isso faz diferença em segurança pública, é uma falácia achar que se resolve problema de segurança pública sem investigação e prisão, isso é importante, mas também acreditamos não só nas outras medidas de segurança mas igualmente com políticas de outra natureza social, educacional, de saúde, urbanística e esse que é o cerne do programa Em Frente Brasil", disse.

Veja Também

Sergio Moro chega ao ES para agenda com Casagrande e prefeito Juninho

Casagrande vai pedir a Sergio Moro mais investimento na segurança pública

Moro: "É claro que é impossível eliminar toda a criminalidade"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados