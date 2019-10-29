'Combate ao crime é maratona, e não corrida de 100 metros', diz Moro no ES

Sergio Moro no Palácio Anchieta Crédito: Vinicius Valfré

Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (29) no Palácio Anchieta, em Vitória, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que o combate ao crime "não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona". Moro visitou o Estado para discutir o programa "Em Frente, Brasil", que tem Cariacica como uma das cinco cidades escolhidas para participarem do projeto piloto de enfrentamento à violência.

A fala de Moro se deu quando comentava os trabalhos de combate ao crime realizados durante a primeira fase do programa do governo federal no Espírito Santo, com a atuação dos agentes da Força Nacional de forma ostensiva e também de investigação. O ministro reconheceu o êxito do programa "Estado Presente", do governo estadual, mas destacou que o combate ao crime precisa ser consistente.

"Entendemos que, como estado, temos que avançar mais. Apesar das quedas expressivas, os números remanescentes ainda geram insegurança. Essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O que nos importa é ter resultado consistente e consolidado de redução desses crimes com o tempo" Sergio Moro - Ministro da Justiça e Segurança Pública

Sergio Moro participa de agenda no Espírito Santo

Moro também comentou sobre os programas sociais a serem realizados, que é a segunda etapa do projeto. Segundo ele, investigação eficiente e prisão resolvem o problema da segurança pública, mas igualmente aliado com políticas sociais.