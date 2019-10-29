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Em Frente Brasil

Em visita ao ES, Moro almoça iguarias capixabas no Palácio Anchieta

No cardápio oferecido ao ministro, torta capixaba para a entrada e, como prato principal, a tradicional moqueca. Para a sobremesa, torta de coco

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 13:43
Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Em sua rápida passagem pelo Espírito Santo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pôde provar o que há de melhor na culinária capixaba. No cardápio oferecido ao ministro, torta capixaba para a entrada e, como prato principal, a tradicional moqueca. Para a sobremesa, torta de coco.
Moro veio ao Espírito Santo para tratar do "Em Frente Brasil", lançado pelo ministério. O programa é piloto e funciona em cinco cidades do país. Cariacica é uma delas.
A primeira etapa da iniciativa trouxe homens da Força Nacional ao município.
Em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, o ministro afirmou que a permanência da tropa, inicialmente prevista para seis meses, pode ser prorrogada.
Também comentou que dois meses não é tempo suficiente para permitir uma avaliação definitiva sobre o programa.

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