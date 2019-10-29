Em visita ao ES, Moro almoça iguarias capixabas no Palácio Anchieta

Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em sua rápida passagem pelo Espírito Santo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro , pôde provar o que há de melhor na culinária capixaba. No cardápio oferecido ao ministro, torta capixaba para a entrada e, como prato principal, a tradicional moqueca. Para a sobremesa, torta de coco.

Moro veio ao Espírito Santo para tratar do "Em Frente Brasil", lançado pelo ministério. O programa é piloto e funciona em cinco cidades do país. Cariacica é uma delas.

A primeira etapa da iniciativa trouxe homens da Força Nacional ao município.

Em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, o ministro afirmou que a permanência da tropa, inicialmente prevista para seis meses, pode ser prorrogada.