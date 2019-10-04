Prefeito desmente Bolsonaro sobre Disque-denúncia: "Criamos em 2017'

Jair Bolsonaro, presidente da República, ameaçou retirar a Força Nacional de Cariacica, caso tenha a atuação contestada pela população Crédito: Isac Nóbrega/PR

caso o Disque-denúncia (162) - telefone para contato da população com a Prefeitura-, recebesse denúncias contra os agentes que estão no município, o prefeito Juninho (Cidadania) veio a público rebater a afirmação de Bolsonaro de que o canal, estabelecido em 2017, teria sido criado somente agora para denúncias relativas a possíveis excessos cometidos por agentes da Força. Após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar retirar a Força Nacional de Cariacica caso o Disque-denúncia (162) - telefone para contato da população com a Prefeitura-, recebesse denúncias contra os agentes que estão no município, o prefeito Juninho (Cidadania) veio a público rebater a afirmação de Bolsonaro de que o canal, estabelecido em 2017, teria sido criado somente agora para denúncias relativas a possíveis excessos cometidos por agentes da Força.

Em vídeo postado ainda na noite desta quinta-feira (03), Juninho detalhou não existir denúncias em relação à atuação da Força Nacional no município , contradizendo as declarações do presidente.

VEJA A RESPOSTA DO PREFEITO

"São 9h50 da noite, estou aqui no meu gabinete e fiz questão de vir mostrar como funciona a ouvidoria do município pelo canal 162, que nós criamos em 2017. Nosso governo disponibilizou isso para que a população pudesse sugerir, contribuir, reclamar, tirar dúvidas e até elogiar tudo que entenda que possa ajudar com nosso governo. Colocamos esse mesmo canal à disposição do programa 'Em Frente Brasil" oferecido pelo Governo Federal", disse o prefeito, complementando que acredita na efetividade da ação na cidade.

"Todos podem contribuir para que possamos ter sucesso nesse programa de enfrentamento da violência. Até agora não recebemos nenhuma denúncia criticando a Força Nacional ou nossas polícias Civil e Militar. E nós agradecemos muito a participação da nossa população, inclusive fizemos muita força para que esse programa viesse para Cariacica. Nós chegamos a contribuir para que a instalação da Força Nacional pudesse se colocar aqui na cidade. Agora nos colocamos à disposição do Governo Federal para que o programa continue dando certo. Nos colocamos à disposição do presidente da República, Bolsonaro, e também da sua equipe", finalizou.

SESP TAMBÉM SE PRONUNCIA

Nesta sexta-feira (04), o subsecretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, defendeu o disque-denúncia da Prefeitura de Cariacica , possa ser usado para que a população denuncie eventuais abusos de autoridade cometidos por agentes da Força Nacional que estão no município.