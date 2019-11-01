Codeg de Guarapari abre concurso público com 47 vagas

Candidatos farão provas objetivas no dia 22 de dezembro Crédito: Reprodução internet

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 47 vagas. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As vagas são para gari  limpeza urbana e jardineiro, balanceiro, operador de máquinas e médico do trabalho. No total são 44 vagas e a remuneração variam de R$ 1.404,38 a R$ 3.100.

As inscrições podem ser feitas até 29 de novembro de 2019, no site do I nstituto Nacional de Concurso Público (INCP), empresa responsável pela seleção. .

A taxa de inscrição é de R$ 50 para os níveis fundamental e médio e R$ 70 para o nível superior. As provas serão aplicadas no dia 22 de dezembro.

O concurso contará com prova objetiva, avaliação de títulos (para os candidatos aos cargos de balanceiro, operador de máquinas e médico do trabalho), Teste de Aptidão Física (gari - limpeza urbana e gari - jardineiro), prova prática (operador de máquinas) e exames médicos.

CONFIRA AS VAGAS

Gari - limpeza urbana

Vagas: 30

Requisito: Ensino Fundamental Completo

Remuneração: R$ 1.404,38

Carga horária: 40h

Gari - jardineiro

Vagas: 10

Requisito: Ensino Fundamental Completo

Remuneração: R$ 1.404,38

Carga horária: 40h

Balanceiro

Vagas: 3

Requisito: Ensino Médio Completo e Curso de Qualificação de até 200h

Remuneração: R$ 2.270,13

Carga horária: 40h

Operador de máquinas

Vagas: 3

Requisito: Ensino Médio Completo acrescido da CNH C ou D e Curso de Qualificação Profissional de 200h a 400h

Remuneração: R$ 2.693,39

Carga horária: 40h

Médico do trabalho

Vaga: 1

Requisito: nível superior em Medicina acrescido do CRM

Remuneração: R$ 3.100,00