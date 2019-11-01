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Níveis fundamental e superior

Codeg de Guarapari abre concurso público com 47 vagas

Vagas são para gari  limpeza urbana e jardineiro, balanceiro, operador de máquinas e médico do trabalho. No total são 44 vagas e a remuneração variam de R$ 1.404,38 a R$ 3.100
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 14:53

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 14:53

Candidatos farão provas objetivas no dia 22 de dezembro  Crédito: Reprodução internet
A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 47 vagas. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Confira o edital
As vagas são para gari  limpeza urbana e jardineiro, balanceiro, operador de máquinas e médico do trabalho. No total são 44 vagas e a remuneração variam de R$ 1.404,38 a R$ 3.100.
As inscrições podem ser feitas até 29 de novembro de 2019, no site do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP), empresa responsável pela seleção. .
A taxa de inscrição é de R$ 50 para os níveis fundamental e médio e R$ 70 para o nível superior. As provas serão aplicadas no dia 22 de dezembro.
O concurso contará com prova objetiva, avaliação de títulos (para os candidatos aos cargos de balanceiro, operador de máquinas e médico do trabalho), Teste de Aptidão Física (gari - limpeza urbana e gari - jardineiro), prova prática (operador de máquinas) e exames médicos.

CONFIRA AS VAGAS

Gari - limpeza urbana
Vagas: 30
Requisito: Ensino Fundamental Completo
Remuneração: R$ 1.404,38
Carga horária: 40h
Gari - jardineiro
Vagas: 10
Requisito: Ensino Fundamental Completo
Remuneração: R$ 1.404,38
Carga horária: 40h
Balanceiro
Vagas: 3
Requisito: Ensino Médio Completo e Curso de Qualificação de até 200h
Remuneração: R$ 2.270,13
Carga horária: 40h
Operador de máquinas
Vagas: 3
Requisito: Ensino Médio Completo acrescido da CNH C ou D e Curso de Qualificação Profissional de 200h a 400h
Remuneração: R$ 2.693,39
Carga horária: 40h
Médico do trabalho
Vaga: 1
Requisito: nível superior em Medicina acrescido do CRM
Remuneração: R$ 3.100,00
Carga horária: 15h
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