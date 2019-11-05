Prefeitura de Viana abre seleção na área da Saúde com salário de até R$ 4,2 mil

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ R$ 4.252,77 de acordo com cada vaga oferecida.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo, médico e médico clínico geral.
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 6 de novembro até as 23h59 de 11 de novembro de 2019, no site www.viana.es.gov.br. O resultado da classificação geral será divulgado no dia 14 de novembro.
CONFIRA OS CARGOS
Auxiliar de Consultório Dentário
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
Técnico em Enfermagem
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 998,00
Técnico de Laboratório
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
Assistente Social
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Biólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Enfermeiro
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Enfermeiro Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 1.623,91
Farmacêutico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Farmacêutico Bioquímico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Fisioterapeuta
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Fonoaudiólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Psicólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Odontólogo
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
Veterinário
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 1.954,54
Médico Clínico Geral
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 3.189,58
Médico Urgência e Emergência Pediátrica
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 3.827,49
Médico Unidades Básicas de Saúde, com atendimento a Família e Comunidade
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 4.252,77