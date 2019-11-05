Prefeitura de Viana abre seleção na área da Saúde com salário de até R$ 4,2 mil

Oportunidades para médicos em várias especialidades Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde . Os salários variam de R$ 998,00 a R$ R$ 4.252,77 de acordo com cada vaga oferecida.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo, médico e médico clínico geral.

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 6 de novembro até as 23h59 de 11 de novembro de 2019, no site www.viana.es.gov.b r. O resultado da classificação geral será divulgado no dia 14 de novembro.

CONFIRA OS CARGOS

Auxiliar de Consultório Dentário

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Técnico em Enfermagem

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência

Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.

Remuneração: R$ 998,00

Técnico de Laboratório

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Assistente Social

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Biólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Enfermeiro

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Enfermeiro Urgência e Emergência

Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.

Remuneração: R$ 1.623,91

Farmacêutico

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Farmacêutico Bioquímico

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Fisioterapeuta

Carga horária: 30 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Fonoaudiólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Psicólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Odontólogo

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Veterinário

Carga horária: 24 horas semanais

Remuneração: R$ 1.954,54

Médico Clínico Geral

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 3.189,58

Médico Urgência e Emergência Pediátrica

Carga horária: 24 horas semanais

Remuneração: R$ 3.827,49

Médico Unidades Básicas de Saúde, com atendimento a Família e Comunidade

Carga horária: 40 horas semanais