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Prefeitura de Vila Velha abre seleção para médicos

Selecionados vão atuar nas unidades de Saúde do município; remuneração pode chegar a R$ 8 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 11:51

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 11:51

Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Luiz Eduardo Neves/PMVV
A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários para trabalhar nas unidades de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família do município. A remuneração varia de R$ 5.035 a R$ 8 mil.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 18 de novembro d 2019, no site www.vilavelha.es.gov.br

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