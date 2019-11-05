Prefeitura de Vila Velha abre seleção para médicos

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários para trabalhar nas unidades de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família do município. A remuneração varia de R$ 5.035 a R$ 8 mil.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 18 de novembro d 2019, no site www.vilavelha.es.gov.br
CARGOS
Médico ginecologista 20h
Médico Ginecologista obstetra- 24h
Médico Infectologista Adulto 20h
Médico Psiquiatra Infantil 20h
Médico Psiquiatra Adulto - 20h
Médico Geriatra - 20h
Médico Clínico Geral - 20h
Médico Clínico Geral - 40h