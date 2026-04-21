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Após A Fazenda

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho

Casal revelou a novidade em publicação nas redes sociais
Redação

Redação

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 11:40

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho Reprodução @Michellebarros

A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram que estão à espera de um filho. O casal compartilhou a novidade em uma publicação nas redes sociais.


"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", escreveu Michelle. Nas imagens, os dois aparecem juntos em meio à natureza.


Michelle já é mãe de Arthur França, de 26 anos, de um relacionamento anterior. Já Shia Phoenix será pai pela primeira vez. 


O anúncio foi celebrado por seguidores, colegas de profissão e fãs do casal. "OMG, Mi!!!! Que benção!!!!!", escreveu a jornalista Mariana Godoy.

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