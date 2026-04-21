Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho

A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram que estão à espera de um filho. O casal compartilhou a novidade em uma publicação nas redes sociais.





"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", escreveu Michelle. Nas imagens, os dois aparecem juntos em meio à natureza.





Michelle já é mãe de Arthur França, de 26 anos, de um relacionamento anterior. Já Shia Phoenix será pai pela primeira vez.





O anúncio foi celebrado por seguidores, colegas de profissão e fãs do casal. "OMG, Mi!!!! Que benção!!!!!", escreveu a jornalista Mariana Godoy.