Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Marcelo Ivo em foto postada em seu perfil no Linkedin Crédito: Reprodução/Linkedin

O pedido foi confirmado publicamente pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, em uma publicação na rede social X. Sem citar nominalmente Marcelo Ivo, o órgão afirmou:

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro em questão deixe nosso país por tentar fazer isso."

Na mensagem, o governo americano classifica a atuação como uma tentativa de "manipular" o sistema de imigração dos Estados Unidos para contornar pedidos formais de extradição e estender "perseguições políticas" ao território americano.

Até o momento, nem a Polícia Federal nem o Ministério das Relações Exteriores se manifestaram oficialmente sobre o caso. Uma fonte da PF ouvida sob reserva disse que a instituição ainda não havia sido formalmente comunicada da decisão.

Marcelo Ivo de Carvalho estava nos Estados Unidos desde agosto de 2023, baseado em Miami, na Flórida, como oficial de ligação da Polícia Federal junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândega no país.

Na função, ele coordenava a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em investigações transnacionais e operações migratórias, atuando diretamente dentro das instalações do órgão americano.

Segundo informações disponíveis, ele era o único delegado federal brasileiro designado para atuar diretamente nas dependências do ICE, o que lhe conferia um papel estratégico na interlocução entre as autoridades dos dois países, especialmente na região da Flórida.

Alexandre Ramagem: Marcelo Ivo de Carvalho atuou detenção do ex-deputado federal na semana passada, em território americano Crédito: Getty Images

Com mais de duas décadas de carreira na Polícia Federal, Marcelo Ivo ingressou como delegado em 2003 e acumulou cargos de destaque ao longo dos anos. Entre março de 2018 e maio de 2021, foi delegado regional de investigação e combate ao crime organizado em São Paulo. Posteriormente, assumiu a superintendência da Polícia Federal na Paraíba, função que exerceu entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, antes de ser designado para a missão internacional nos Estados Unidos.

A Polícia Federal informou que o delegado estava no país em missão oficial de colaboração com as autoridades americanas. Ainda assim, a saída determinada pelo governo dos EUA ocorreu de forma compulsória, sem que tenham sido detalhados publicamente outros motivos específicos para a medida além das críticas feitas pelo Departamento de Estado.