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Oportunidades

Shoppings da Grande Vitória abrem 550 vagas de empregos temporários

Lojas dos centros comerciais começam a receber currículos dos candidatos a postos de trabalho para este final de ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 06:00

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 06:00

Viviane Maciel

Shopping Vitória abre oportunidades de trabalho neste fim de ano Crédito: Gabriel Lordêllo-23/12/2016
Quem está a procura de uma chance para ingressar no mercado de trabalho conta com muitas oportunidades neste fim de ano. Os shoppings da Grande Vitória já deram início ao processo de contratação para as vagas temporárias. São mais de 550 novas oportunidades abertas, a maioria das chances é para vendedores e atendentes.
O Shopping Vila Velha concentra a maior parte das vagas, com cerca de 500 postos temporários. Os currículos podem ser entregues no SAC do centro comercial ou diretamente nas lojas de interesse do candidato.
No Shopping Vitória, 48 vagas estão abertas de vendedores à estoquistas. Os interessados podem conferir as oportunidades no site no shopping e se inscrever no link www.shoppingvitoria.com.br/vaga.

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Na Serra, o Shopping Montserrat também está contratando vendedores. Os candidatos devem ter experiência na área e ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas no site www.vagas.intranetmall.com.br/shoppingmontserrat/.

Simpatia ajuda a conquistar vaga de emprego no comércio

A grande maioria das lojas de shoppings da Grande Vitória já abriu seleção para vagas temporárias. Muita gente pensa que experiência e qualificação são os únicos requisitos exigidos para os candidatos. Neste período de festas de fim de ano, características como simpatia e extroversão podem ser essenciais para quem pretende preencher essas vagas.

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Essa é a visão da Consultora em Desenvolvimento Organizacional da Kato Consultoria, Roberta Kato. Para ela, demonstrar estar realmente interessado na vaga é fundamental para a seleção.
"Simpatia e educação são requisitos muito importantes para os recrutadores. Se o candidato não conseguir ser simpático nem na hora da entrevista, ele também não será com os clientes, esse é o pensamento de quem contrata"
Roberta Kato - Consultora em Desenvolvimento Organizacional
E para quem almeja passar de temporário para definitivo, Roberta destaca que é preciso se manter interessado mesmo após a entrevista. Cerca de 30% dos selecionados para as vagas temporárias acabam sendo contratados. Para isso, o candidato precisa se mostrar engajado, fazer planos de carreira junto com a empresa e demonstrar o desejo de crescer na função.

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