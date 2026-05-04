Operação nacional contra violência infantil mobiliza forças de segurança no ES

Teve início nesta segunda-feira (4) a Operação Caminhos Seguros 2026, uma ação nacional de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. No Espírito Santo, a iniciativa é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e reúne forças de segurança em ações integradas ao longo do mês de maio. O foco é o combate à exploração sexual infantil nas estradas. Nesta segunda-feira (4), a ação de conscientização ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Viana.
A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como foco a prevenção e repressão ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Estado, participam equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com atuação das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na Grande Vitória e das unidades do interior.
Maio laranja
A iniciativa ocorre durante o Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês é marcado por ações educativas e mobilizações em todo o país.
De acordo com a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e coordenadora estadual das operações, as ações incluem fiscalização, orientação e conscientização em pontos estratégicos. “A gente vai mostrar pra população que ela pode nos ajudar. Fazendo uma denúncia anônima, por exemplo, pelo 181 ou pelo disque 100, ou em caso de flagrante acionando a Polícia Militar no 190”, afirmou.
A delegada também destacou a importância da participação da sociedade no enfrentamento desse tipo de crime. “Nós precisamos chamar a população para entrar conosco nessa luta pelo enfrentamento e repressão às violências contra crianças e adolescentes”, disse.