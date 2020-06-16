Consulta ao saldo e a data de saque liberada em app do FGTS nesta sexta

Aplicativo do FGTS permite consultar saldo e data de calendário de pagamento do saque-emergencial Crédito: Mikaella Campos

Cada trabalhador vai receber até R$ 1.045  valor de um salário mínimo  para ajudar na reposição da renda que tem caído por conta dos efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus . Os novos pagamentos vão contemplar 60,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo 790 mil pessoas somente no Espírito Santo

Desde segunda-feira (15), os trabalhadores já podiam acessar os canais oficiais da Caixa para saber quanto poderão receber, quais as datas de pagamento e quais os meios para o recebimento do dinheiro. Já está liberada a consulta pelo telefone 111 e pelo site www.fgts.caixa.gov.br

É importante saber que existem dois calendários, um para que o dinheiro seja depositado na conta poupança do trabalhador e outro para que o trabalhador tem direito de transferir ou sacar os recursos. Nos 28 dias até a liberação dos recursos em dinheiro, o cotista poderá pagar contas e fazer compras com os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem

Para receber as informações é preciso ter em mãos o número do CPF ou o Número de Identificação Social (NIS). Ao preencher as informações, seja pelo site ou pelo telefone, uma gravação vai informar o saldo disponível para saque  quem tem menos de R$ 1.045 nas contas do FGTS poderá retirar todo o valor  e a data em que o dinheiro será creditado.

Ligando para 111, o trabalhador deve digitar a opção 2 (saque emergencial), ouvir as informações sobre o saque e escolher se deseja digitar o CPF ou o NIS. Fazendo a escolha e digitando as informações solicitadas, a gravação repassará as informações sobre saldo e data do saque.

No site, o sistema é semelhante. Logo na página principal o usuário deve escolher a opção "saque emergencial" e digitar as informações do CPF ou NIS. A diferença é que pelo site o trabalhador precisará cadastrar uma senha, caso ainda não tenha utilizado esse serviço on-line.

O pagamento do saque emergencial do FGTS, assim como tem acontecido com outros benefícios do governo federal, vai ser feito seguindo a data de nascimento dos beneficiários. Os nascidos em janeiro recebem a partir do dia 29 de junho, já quem nasceu em dezembro vai precisar esperar até 21 de setembro para ter acesso ao dinheiro na forma virtual.

O saque em espécie nas agências lotéricas e nos terminais de autoatendimento também já têm data marcada: começam em 27 de julho para os nascidos em janeiro e em 14 de novembro para os nascidos em novembro e dezembro. A partir dessas datas também será possível transferir o dinheiro, sem custos, para outras instituições bancárias.

Diferente do que aconteceu nos últimos saques do FGTS liberados pelo governo federal, desta vez o dinheiro será depositado em uma conta virtual a ser aberta na Caixa. O dinheiro será movimentado, inicialmente, por meio do aplicativo Caixa Tem. Com o dinheiro na conta virtual será possível fazer compras utilizando um cartão de débito virtual.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.

O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.

Se o trabalhador receber o dinheiro, mas não tiver interesse em utilizar os valores ele pode solicitar o desfazimento do crédito. Tal solicitação também é feita pelo aplicativo ou pelo internet banking e não pode ser desfeita.

COMO CONSULTAR O SALDO

SITE DA CAIXA

Por meio do site, o trabalhador tem acesso ao extrato do FGTS. Para quem já tem cadastro, é preciso ter em mãos o número do CPF ou NIS (Número de Inscrição Social, chamado também de PIS/Pasep. Quem ainda não se cadastrou pode fazer isso na mesma página, informando dados pessoais e criando uma senha.

1- Acesso o site da Caixa clicando aqui

2- Clique em Benefícios e Programas, no canto superior esquerdo

Passo a passo para acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Econômica Federal Crédito: Reprodução/Site da Caixa

3- Na aba Benefícios do trabalhador, clique na primeira opção FGTS

4- No canto direito inferior da tela, clique na opção Acompanhe seu extrato

Confira passo a passo de como acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Crédito: Reprodução/Site da Caixa

5- Se você já tem cadastro, ele vai informar o CPF ou NIS, além da senha. Caso ainda não tenha, ele precisará fazer o cadastro clicando em "Cadastrar/Esqueci senha"

6- Após cadastro, você vai ter que voltar a tela inicial e preencher o CPF e a senha cadastrada e então acessar o extrato

MENSAGEM VIA CELULAR

Outra opção é receber notificações da Caixa por meio de SMS. Quem optar por esta opção vai receber torpedos com informações sobre o valor de depósito mensal feito pelo empregador, além do saldo atualizado com juros e atualizações. O cadastro é gratuito. Confira passo a passo como cadastrar seu telefone para receber as mensagens:

1- Acesse o site da Caixa aqui

2- O trabalhador vai ser direcionado para a página de cadastro/acesso do extrato

3- Informe o número do NIS ou CPF e clique em cadastrar senha

4- Leia o regulamento e clique em "aceito"

5- Preencha os dados pessoais e crie uma senha com até 8 dígitos, contendo letras e números

6- Após cadastro, você poderá fazer o login, preenchendo seu CPF ou NIS e a senha cadastrada

CONSULTA DO SALDO PELO APLICATIVO DO FGTS

Aplicativo do FGTS terá datas de saque-emergencial para cada trabalhador Crédito: Aplicativo do FGTS/Reprodução

aplicativo do FGTS da Caixa, que pode ser baixado no Apple Store. Para quem já tem cadastro no site da caixa, basta utilizar as mesmas informações de Login. Para quem ainda não tem, será preciso iniciar o cadastro. Confira passo a passo: Uma terceira opção para acessar o saldo é por meio doda Caixa, que pode ser baixado no Google Play ou na. Para quem já tem cadastro no site da caixa, basta utilizar as mesmas informações de Login. Para quem ainda não tem, será preciso iniciar o cadastro. Confira passo a passo:

1- Clique em "Cadastre-se" e preencha seu CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois escolha uma senha e confirme

2- Após o cadastro, faça o login digitando seu CPF e senha