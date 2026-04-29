EstúdioCast: Entenda por que tomar a vacina da gripe anualmente é tão importante

A vacinação contra a gripe segue sendo uma das principais estratégias de prevenção contra complicações causadas pelo vírus influenza. Por conta disso, no Espírito Santo, a CVP Vacinas criou a “Juntos contra a Gripe”, iniciativa que acompanha a campanha nacional de imunização, que teve início em março, e busca reforçar a importância da vacina em meio à circulação de novas cepas.