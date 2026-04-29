EstúdioCast: Entenda por que tomar a vacina da gripe anualmente é tão importante

A vacinação contra a gripe segue sendo uma das principais estratégias de prevenção contra complicações causadas pelo vírus influenza. Por conta disso, no Espírito Santo, a CVP Vacinas criou a “Juntos contra a Gripe”, iniciativa que acompanha a campanha nacional de imunização, que teve início em março, e busca reforçar a importância da vacina em meio à circulação de novas cepas.
No novo episódio do EstúdioCast, o diretor médico da CVP Vacinas, Felipe Bertollo, registrou a importância dessa campanha e explicou que, diferente de outras vacinas, a da gripe precisa ser atualizada todos os anos, já que o vírus influenza sofre mutações frequentes. Assim, o imunizante exige uma reformulação periódica para garantir sua eficácia, e, por conta disso, deve ser tomado anualmente.
Ainda segundo o especialista, a vacinação não apenas reduz as chances de infecção, como também diminui significativamente o risco de casos graves, internações e óbitos, principalmente entre grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.
“A gripe não é uma doença boba. Ela pode ser fatal, pois aumenta de três a sete vezes o risco de infarto nos 30 dias seguintes, é uma doença que aumenta o risco da descompensação das diabetes, que deixa idosos acamados com frequência”, afirmou.
Outro ponto de atenção é o impacto coletivo da imunização, já que, ao ampliar a cobertura vacinal, a circulação do vírus tende a diminuir, o que garante a proteção das pessoas próximas e também desafoga os sistemas de saúde.
“Estamos em um quadro de aumento de gripe, com aumento de 25% na procura pela vacina nas clínicas da CVP. Hoje, se vacinar é a principal forma de proteção contra as síndromes gripais, o que diminui a chance de faltar ao trabalho, contaminar o vizinho, até mesmo contaminar seu filho”, pontuou.
Assista ao vídeo acima e confira todos os benefícios garantidos com a vacinação contra a gripe.
CVP Vacinas