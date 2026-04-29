5 sinais de que a sua saúde mental precisa de atenção

A saúde mental também precisa de cuidado preventivo Crédito: Imagem: favorita1987 | Shutterstock

Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Embora a conversa sobre saúde mental tenha avançado nos últimos anos, muitas pessoas ainda demoram a reconhecer sinais de que algo não vai bem emocionalmente.

Para a neuropsicóloga Aline Graffiette, CEO da Mental One, a rotina acelerada, o excesso de estímulos e as pressões do dia a dia fazem com que muitas pessoas ignorem sintomas importantes. “Muitas vezes, a pessoa só procura ajuda quando o sofrimento já está muito intenso. Mas a saúde mental também precisa de cuidado preventivo. Existem sinais no dia a dia que indicam que algo precisa de atenção”, explica.

A seguir, a neuropsicóloga destaca alguns sinais que podem indicar a necessidade de olhar com mais atenção para o bem-estar emocional. Confira!

1. Cansaço constante, mesmo após descansar

Sentir-se exausto o tempo todo, sem uma causa física clara, pode ser um sinal de sobrecarga emocional ou mental. “Quando estamos lidando com níveis altos de estresse ou ansiedade, o cérebro permanece em estado de alerta. Isso consome muita energia e pode gerar uma sensação permanente de esgotamento”, afirma Aline Graffiette.

2. Irritabilidade ou mudanças de humor frequentes

Explosões de irritação, impaciência ou oscilações de humor podem indicar que a pessoa está emocionalmente sobrecarregada. “Quando estamos sob pressão constante, nossa tolerância diminui. Pequenas situações passam a gerar reações muito maiores do que o esperado”, explica.

Falta de foco, esquecimentos frequentes ou sensação de mente “confusa” também podem estar ligados ao excesso de estresse ou ansiedade Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

3. Dificuldade de concentração

Problemas para focar em tarefas simples, esquecimentos frequentes ou sensação de mente “confusa” também podem estar ligados ao excesso de estresse ou ansiedade. “O cérebro sobrecarregado tem mais dificuldade de organizar informações e manter a atenção”, diz a neuropsicóloga.

4. Alterações no sono

Dormir mal, acordar muitas vezes durante a noite ou ter dificuldade para pegar no sono são sinais comuns de desequilíbrio emocional. “O sono é um dos primeiros aspectos afetados quando a saúde mental não está bem. Pensamentos acelerados e preocupações dificultam o descanso adequado”, afirma.

5. Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas

Quando a pessoa começa a perder o interesse por hobbies , encontros sociais ou atividades que antes traziam prazer, isso pode indicar um sinal de alerta. “Esse afastamento costuma ser um indicativo de que algo precisa ser cuidado emocionalmente”, explica Aline Graffiette.

Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com desafios cotidianos. “Quanto antes a pessoa busca apoio, mais fácil é compreender o que está acontecendo e encontrar caminhos para retomar o equilíbrio”, finaliza Aline Graffiette.