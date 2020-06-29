Trabalhador fica até uma hora em 'fila' virtual no aplicativo Caixa Tem

Usuários reclama de fila para entrar no aplicativo da Caixa Crédito: Reprodução / Twitter

Os usuários do aplicativo Caixa Tem da Caixa Econômica Federal relataram erros e demora no sistema nesta segunda-feira (29). O app está sendo utilizado pelo banco para pagar o auxílio emergencial de R$ 600, o benefício para quem teve o salário suspenso ou reduzido e o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Algumas pessoas afirmam que tiveram que enfrentar "filas" virtuais de quase uma hora para conseguir acessar o sistema e, ao entrar, não conseguiram utilizar as opções de pagar boletos, ver o saldo ou utilizar a modalidade de pagamento por QR Code.

É o caso da estudante e microempreendedora individual Natalia Vicente, de 34 anos. Ela afirma que recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial neste final de semana e tentou utilizar o saldo para pagar contas, mas não conseguiu.

"Consegui entrar depois de quase meia hora de espera e quando comecei a fazer o cadastro já vi que não era algo simples. Tentei pagar um boleto, mas deu erro. Achei que era problema no boleto, mas não deu certo com nenhum dos três que tentei pagar", relata.

Ela conta que viu nas redes sociais que muitas pessoas estavam relatando problemas perecidos. Uma das reclamações era de um usuário que tentou passar uma compra de supermercado utilizando a opção de pagamento pelo QR Code, mas acabou passando constrangimento por conta do erro no sistema.

"Eu que sou instruída tive dificuldade, imagina quem não tem tanta intimidade com tecnologia. E tem gente precisando do dinheiro para comprar comida, se o app não funciona a pessoa pode acabar ficando sem ter o que comer", diz.



Gosto muito desse conceito da @Caixa de colocar uma fila no aplicativo Caixa Tem. É uma experiência de usuário muito unica. Ele realmente faz vc se sentir numa agencia física esperando horas e horas. Muito realístico. ?? pic.twitter.com/RM3evbmUef — pikachu ? (@zecajojo) June 29, 2020

A diferença do caixa tem para a fila normal dos bancos é q aq espero sentada já presencialmente espero em pé, pq os dois demoram do msm jeito?? pic.twitter.com/XtbnXM2xHB — Aninha (@aninhah231) June 29, 2020

A @caixa ta pagando o #auxilioemergencial e o FGTS pelo #caixatem porem nao disponibiliza um app decente .. Nao da pra fazer nada la. Quem for mercado usar vai ter que ficar duas horas na fila do caixa tem para pagar usando o qrCode ?! Que humilhaçao viu!#CaixaTemNAOFUNCIONA — Bruna (@RodriBrunaofi) June 29, 2020

É também nesta semana que muitos trabalhadores que tiveram os salários reduzidos ou suspensos recebem a segunda parcela do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm).



"A primeira parcela do auxílio, que recebi em maio, caiu na conta que indiquei no momento do cadastro. Mas agora, todas as outras só podem ser movimentadas através do Caixa Tem. Senão terei que esperar quase um mês para conseguir sacar ou fazer transferência", explica.

VOLUME DE ACESSOS PROVOCOU PROBLEMAS

Em nota, a Caixa informou que o sistema do aplicativo Caixa Tem sofreu "intermitências" por conta do grande volume de acessos. "Todavia, os usuários puderam concluir as operações em novas tentativas ao longo do dia com a normalização do volume", disse.