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Benefício

Caixa paga superlote do auxílio emergencial neste sábado (27)

Pagamento estará disponível na conta para a movimentação pela internet; banco também divulgou mais 1,1 bilhão de beneficiários com 1ª parcela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 10:17

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 10:17

A Caixa paga, a partir deste sábado (27), um superlote do auxílio emergencial que envolve a liberação de valores da terceira parcela, além de verba da primeira e da segunda parcelas para quem ainda não recebeu.
Vitória - ES - Aplicativo Auxílio Emergencial
O dinheiro  docai na conta de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Crédito: Vitor Jubini
Ao todo, serão depositados valores para 40,4 milhões de cidadãos até o sábado seguinte (4 de julho) referentes a todas as três parcelas. Somente neste sábado (27), 6,5 milhões poderão ter acesso ao dinheiro.
O dinheiro cai na conta de acordo com a data de nascimento do beneficiário. No entanto, neste primeiro lote, só será possível fazer a movimentação pela internet e só terá disponível o valor quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e não faz parte do Bolsa Família. Os saques em dinheiro só sairão a partir do dia 18 de julho e vão até 19 de setembro.
O presidente do banco, Pedro Guimarães, informou ainda a liberação de um 4º lote da primeira parcela. O banco informa também que, além de pagar este lote da primeira parcela, vai liberar a grana da segunda parcela para quem já recebeu um dos lotes entre 16 e 29 de maio.
As liberações do dinheiro ocorrem aos poucos porque a Dataprev e o Ministério da Cidadania analisam, gradualmente, a elegibilidade de beneficiários. Ao receber essas novas informações, são formados os novos lotes, explica a Caixa.

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA 

Na noite de quinta-feira (25), em live, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes (Economia) anunciaram que haverá ampliação do programa. Os novos pagamentos, porém, serão menores, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.
Aprovado pelo Congresso em março e com início em abril, o pagamento do auxílio emergencial é feito para trabalhadores sem renda por causa da pandemia de coronavírus e envolve informais, MEIs, contribuintes individuais do INSS, inscritos no CadÚnico e beneficiários do Bolsa Família.
Movimentação por meio do Caixa Tem (para compras e pagamento de boletos)

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CONFIRA O CALENDÁRIO: 

  • 27 de junho (sábado) - janeiro e fevereiro
  • 30 de junho (terça) - março e abril
  • 1º de julho (quarta) - maio e junho
  • 2 de julho (quinta) - julho e agosto
  • 3 de julho (sexta) - setembro e outubro
  • 4 de julho (sábado) - novembro e dezembro

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SAQUE E TRANSFERÊNCIA:

Data - Para nascidos em: 
  • 18 de julho - janeiro
  • 25 de julho - fevereiro
  • 1 de agosto - março
  • 8 de agosto - abril
  • 15 de agosto - maio
  • 29 de agosto - junho
  • 1 de setembro - julho
  • 8 de setembro - agosto
  • 10 de setembro - setembro
  • 12 de setembro - outubro
  • 15 de setembro - novembro
  • 19 de setembro - dezembro

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